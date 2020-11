A burgerek földjén még a hús is választásról szól

Az Amerikai Egyesült Államok elnökválasztása arra is jó, hogy megtudjuk, hogy a republikánusokhoz vagy inkább a demokratákhoz áll közelebb a gasztronómiai ízlésünk.

Mert nem feledkezhetünk meg arról a tényről, hogy aki az elnökválasztás stressze miatt folyamatos rágózással próbálja nyugtatni magát, a lenyelt nyáltól egyre éhesebbé válik.

Ha pedig valaki igazi amerikai hazafinak tartja magát, akkor valamilyen ottani klasszikussal csillapítja gyomra korgását, ráadásul olyannal, ami gyorsan elkészül, vagy minden sarkon kapható: makaróniból és sajtmártásból a mac'n'cheese, forró virslis hot dog szószokkal, savanyú uborkával és sült hagymával, esetleg a mexikói gyökerű töltött taco, a vastag chicagói stílusú, serpenyős pizza, vagy a déli vidékekről érkező klasszikus, a sült vagy rántott csirke és a BBQ-húsfélék különböző verziói.

Amit viszont minden megéhező amerikai megtalál hazája ikonikus fogásai közül, bármerre járjon is, szavazzon a világ bármely táján,

Történelmi hamburgerek

Már Apicius is említést tesz szakácskönyvében az Isicia Omentataról, ami apróra vágott marhahús, borssal, fenyőmaggal és borral, meg a római konyha jolly jokerével, a garummal (erjesztett halbelsőségből nyert olajos szósz) ízesítve. Hogy ezt rakták-e kenyérszeletek közé, arról ma nincs tudomásunk. Van viszont arról, hogy az egykori Hanza-városban, Hamburgban készült és közkedveltté vált a XVIII–XIX. században olyan szendvics, amibe fasírtot raktak. Az innen az újvilágba hajózó bevándorlók aztán választott hazájukban is keresték ezt a kézbe fogható éhségcsillapítót, így a keleti partvidék nagyvárosainak éttermei felvették menüsorukba a Hamburg Steaket, ami sült húsos szendvics volt lapos, nagy fasírttal és pecsenyeízű szószokkal. Nem volt viszont olcsó mulatság ezzel csillapítani az éhséget, hiszen például a Charles Ranhofer séf fémjelezte verzió a New York-i Delmonico's 1873-as étlapján 11 centbe került, egy tisztességes marhasült kétszeresébe.