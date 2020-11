Divatfilm készül világsztárokkal Magyarországon

Várhatóan november végén befejeződik a Mrs. Harris Goes to Paris című angol–magyar koprodukciós mozifilm forgatása. A Nemzeti Filmintézet támogatásával készülő alkotás gyártásában mintegy 170 magyar szakember vesz részt – adta hírül az MTI.

A film magyar koproducere Kresmery Dániel. Paul Gallico bestsellerének legújabb filmadaptációja egy szívmelengető, bájos történet, amely az ötvenes években játszódik Londonban és Párizsban. Egy londoni takarítónő (Lesley Manville), aki gazdag angoloknak dolgozik, beleszeret a Dior-ház egyik ruhájába – mondta az MTI-nek Kresmery Dániel producer a forgatáson.

Kifejtette: a Mrs. Harris Goes to Paris története arról a felismerésről szól, amikor a Dior-ház rájön arra, hogy csak úgy válhat életképes üzletággá, ha nemcsak a párizsi elitnek készít ruhákat, hanem a tömegeknek is.

A film különlegessége, hogy több eredeti Dior-ruha is látható lesz a filmben, egy divatbemutató alkalmával például Christian Dior (1905–1957) divattervező utolsó kollekciójának 14 eredeti és rekreált ruhájával találkozhat majd a közönség. A női főszerepekben Lesley Manville-t (A korona, Demóna, Fantomszál, Vera Drake) és Isabelle Huppertet (Elle, 8 nő, A zongoratanárnő) először láthatjuk együtt.

Kresmery Dániel beszélt arról is, hogy az eredeti tervek szerint Romániában készült volna a film, de év elején az angol producerek Magyarországra látogattak, és annyira beleszerettek a helyszínekbe és mindabba, amit Magyarország kínál a filmeseknek, hogy inkább úgy döntöttek, itt forgatnak. A producer elmondta:

A Nemzeti Filmintézet (NFI) támogatásának köszönhetően tudtuk koprodukcióként elindítani ezt a projektet és megteremteni azokat a körülményeket, hogy a vírusjárvány idején is tudjunk forgatni, illetve hogy 2 Oscar-díjas kreatív stábtagot Magyarországra tudjunk hozni. Pandémia idején a filmgyártás sokkal nagyobb költséggel jár, komoly háttérmunkát igényel.

Elmondta azt is, hogy alapos óvintézkedések kísérik a munkát, a stábtagokat hetente többször tesztelik, a helyiségeket rendszeresen fertőtlenítik, az éppen forgató színészeken kívül pedig mindenki maszkot visel. Magyarországon negyven napot forgatnak, ennek a felénél tartanak.

Budapesten műteremben építették fel egyebek mellett a Dior-szalon belsőjét, a lépcsőházat és varrodát, de forgattak a Kincsem parkban, az Andrássy úton és az Opera környékén is.

A komédia rendezője és társforgatókönyvírója az amerikai születésű Anthony Fabian (Erősebb a szavaknál, 2013), aki anyai ágon magyar származású. A mintegy négymilliárd forintos költségvetéssel, az eOne gyártásában, a Hero Squared koprodukciójában készülő nagyszabású film készítését 279,5 millió forinttal támogatta a Nemzeti Filmintézet.