Majka: Tolnom kell az oxigénes cuccot

Majkának oxigénnel segítik légzését. A rapper elmondása szerinte az eszközre azért van szükség mert

ha ramaty állapotban van az ember tüdeje, főleg ha covidos, és nem tudja normálisan venni a levegőt, akkor azzal rásegítenek.

A rappernél mellkasi CT-t csináltak, majd kiderült, van egy kis elváltozás a tüdején, ezért néhány napig bent is marad majd. Videójában azt mondta, nem érzi magát rosszabbul, csak kissé erőtlen. Eközben élettársa, Dundika is elkapta a vírust, ezért most nagyon aggódnak a gyermekeik miatt.

amit látnak és hallanak erről az egészről, a töredéke annak, amilyen valójában ez a betegség. Ami a legrosszabb ebben, hogy úgy fordul át egyik pillanatról a másikra, akár halálos betegséggé, hogy előtte nincs nagy tünet. (...) Sajnos, nem volt jó a laborom, meg a mellkas CT-m, ezért kellett itt maradni, voltak foltok a tüdőmön, ami arra utal, hogy tüdőgyulladásom van. Ebből lehet a baj, méghozzá egyik pillanatról a másikra. Tegnap óta kapok szteroidokat, antibiotikumot és friss oxigént. A reggeli eredményem már jobb volt, mint a tegnap esti

– részletezte állapotát a celebritás.

Most elvitték az eredményeit, de bízik benne, hogy holnap jobban lesz, mert akkor lehet, hogy a fia szülinapjára holnap haza tud menni. Szaglása van, ízeket érez, az nem változott, és reméli, hogy ez így marad. Kezdem kicsit pozitívabban látni a dolgokat – mondta. Mindeközben kiderült az is: EKG-ra nem volt szükség, sőt, Majka az őt körülvevő gépeket szintén bemutatta követőinek, ahogy kiderült az is: 91 a pulzusa.

Ennyire beteg vagy, hogy van időd videóban szórakázni?

– kérdezte Majkát az egyik követője, amire a rapper úgy reagált, hogy ő a saját tapasztalatát osztja meg videónaplójában.

Fáj a covid-teszt? – kérdezte másvalaki, amire Majka nem reagált, de a kormánydöntésekről szívesen osztotta meg véleményét, azonban nem tudta, hogy időközben a meccsek látogatását is megtiltották:

Kurvára érint megint. Beláthatatlan távolságban került minden. Mi abba hagytuk a koncertezést. Elpocsékoltuk az időt, hogy hiába próbáltunk. Az fáj, hogy a futball meccseken láttuk, mi történt, de ezeket letiltani kurva népszerűtlen. Velünk lehettek volna elnézőbbek

– mondta.