Szabó Ádám: Ezt nem lehet sokáig bírni, utcára kerülhetnek az emberek

Freddie Mercury, Szandi, Fenyvesi Gabi, de még Kökény Attila utánzása se okozott Szabó Ádámnak gondot. A 28 éves zenésznek vasárnap este Conchita Wurst és Pápai Joci arcai hoztak győzelmet a Sztárban sztár hetedik évadában.

Megkérdeztük, megünnepelte-e győzelmét.

Ahhoz képes, amire számítottam, nem volt akkora bulizás. Kicsit megünnepeltük. Otthon maradunk szűk körben azokkal, akik a műsorban is szerepeltek. Nyilván a kijárási korlátozás miatt se mertünk kimenni

– mondta a zenész.

A TV2 műsorában a hazai előadók hétről hétre alakultak át profi sminkesek és maszkmesterek segítségével más-más hazai, illetve nemzetközi előadókká. Az idei évadban botránytól sem volt mentes. Curtis ugyanis az utolsó előtti adásban nem jelent meg, amiért ki is zárták a versenyből.

Ádámot fizikailag és lelkileg is megterhelték az elmúlt hetek. Rengeteget próbált. Az Indexnek az mondta, büszke magára, mert ez az első tévés versenye, ahol végre a dobogó legtetejére állhatott.

Bár most a dalszövegírás lefoglalja kicsit, nem igazán van terve, hogy mit fog csinálni. Az ő életére is kihatással vannak a szigorítások. Online próbálja a rajongóival tartani a kapcsolatot. Reménykedett, hogy a Sztárban sztár után felpezsdül majd az élete. Szerette volna kihasználni a műsor adta lehetőségeket, de már most rengeteg fellépést kellett visszamondania

Elment a kedvem, mert nagyon boldog voltam a győzelem után. Engem borzalmasan rosszul érintett a nyáron is. Szerintem az is katasztrófa volt. Bele se merek gondolni, hogy a tél is ilyen lesz. Nem tudom, hogy a szakmabeliek hogy vannak vele. Szerintem ezt nem lehet sokáig bírni. Fogalmam sincs, hova fajulhat. De ha így folytatódik, az emberek utcára fognak kerülni. Egy forradalmat is el tudok képzelni.

– mondta az Indexnek Szabó Ádám.

(Borítókép: Szabó Ádám. Fotó: Kaszás Tamás / Velvet)