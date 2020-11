Vívómester leplezi le a kardozós filmek titkait

David Rawlingst, a történelmi vívás elismert mesterét kérte fel az insider.com filmes portál a filmekben látható vívó jelenetek elemzésére. A Youtube-ra feltöltött videóban a szakértő a teljesség igénye nélkül az alábbi filmeket, sorozatokat elemzi: The Witchcer, 47 Ronin, Kill Bill, a Trónok Harca három jelenete, Die Another Day (James Bond), a Skorpiókirály és a The Last Jedi.

A vívómester véleménye általában nem volt túl hízelgő a látottakról, a legmagasabb kiosztott osztályzat a tízes skálán a hetes volt, bár több alkalommal hangsúlyozta, hogy a filmkészítők legtöbbször egyértelműen a karakter árnyalására, érzelmeinek bemutatására használták a harcjeleneteket. Ez utóbbit különösen

a Kylo Ren és Rey által Snoke fővezér pretoriánus őrsége ellen vívott küzdelemnél emelte ki. Ugyanennél a jelenetnél mondta el azt is, kész csoda, hogy a két összevissza mozgó fiatal nem kaszabolta össze egymást.

Henry Cavill, a Vaják első évadában bemutatott, Blavikeni-mészárlását is részletesen elemzi Rawlings. Külön érdekesség, hogy a videomegosztón elérhető egy olyan videó is, amelyen Henry Cavill személyesen narrálja végig ugyanezt a jelenetet.

Az angol nyelven feliratozott videóban szó esik arról is, hogy a hátán senki sem viselte kardját a középkori Európában, annyira nehéz onnan elővenni.