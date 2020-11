Kétszáz animációs film ingyen – Online Rajzfilmünnep

Az Oscar-díjas Rófusz Ferenc animációi mellett, mint az Egy év Hoppifalván, a Ticket és Az utolsó vacsora, természetesen megjelennek a magyar klasszikusok is.

Nem maradhat el a Vízipók-csodapók, a Frakk, a macskák réme és a Kukori és Kotkoda sem az idei, a sorban már a nyolcadik Rajzfilmünnepről.

Szerepel a kínálatban a Kecskemétfilm három legendás sorozata, a Magyar népmesék, a Mesék Mátyás királyról és a Cigánymesék epizódjai is. Az utóbbi évek legnagyobb kedvencei közül többek között a Bogyó és Babóca, a Kuflik, a Borka és a varázsruha, a Detti és Drót, a Hajótöröttek és a Boxi történetei is elérhetőek. A sorozatok mellett egész estés – új és klasszikus – rajzfilmek is szerepelnek a kínálatban.

A Rajzfilmünnepen a kortárs magyar animációs műhelyek és egyetemek hallgatónak munkáiból is látható néhány a MOME és a METU válogatásaiban. Egy másik válogatásban a filmfesztiválok – a Cinemira Nemzetközi Gyerekfilm Fesztivál és a Kecskeméti Animációs Filmfesztivál – legjobbjaira lehet kattintani. Itt látható a Hortobágyi darumese, a Szupermalac és Űrpatkány és a Kipp-kopp a hóban. Az idei termésből a NASZREDDIN HODZSA meséi, a Mitch-Match és a híres sportolóink gyerekkorát feldolgozó Cserebogarak néhány epizódja is elérhető.

Az óvodások játszva tanulhatnak a Dúdolóval, az iskolások visszautazhatnak a múltba a Magyar csaták sorozattal, a szülők és a nagyszülők pedig újra átélhetik gyerekkorukat a Pityke vagy a Mikrobi epizódjaival. A klasszikusok mellett a fiatal, kortárs magyar alkotók és alkotóműhelyek is megjelennek friss animációikkal, számos hazai stúdió rövidfilmje mutatkozik be a programban.

A rendezvényhez idén száz település csatlakozott. Az Online Rajzfilmünnepen a szervezők egyedi csatornája betekintést nyújt településük, intézményeik életébe is.