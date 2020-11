Így művelődhetünk a kanapéból: budapesti kínálat

Minimum egy teljes hónapig megint művészeti intézmények nélkül kell léteznünk, de hála a technikai vívmányoknak, és a tavaszi tapasztalatok gyakorlatba ültetésének, nem kell teljesen kultúra nélkül maradnunk. Ha már a ház és a szomszédság összes kutyáját megsétáltattuk, és már tényleg nincs nagyon indok, ami miatt elhagyhatnánk a lakást,

engedjük be inkább a kulturális programokat a négy fal közé.

Nagyon nehéz helyzetbe kerültek a művészeti intézmények a korlátozások miatt, ezekről már mi is írtunk bővebben. Ezért is remek lehetőség, hogy már vannak, akik meg tudják tenni, hogy a fizikális nézői jelenlétet nélkülözve is működhessenek tovább.

Összeszedtünk pár lehetőséget, amik közül válogathatunk, ha valami jó kis virtuális-kulturális programot választanánk.

Koncertek

A Zeneakadémia továbbra is közvetíti koncertjeit. A hivatalos weblapukon tájékozódhatnak az aktuális műsorkínálatról, illetve vásárolhatnak jegyeket a kinézett közvetítésekre.

A Müpa a tavaszi helyzethez hasonlóan most is folytatja Müpa Home online közvetítéssorozatukat.

A Raktárkoncert -sorozat keretein belül felvett magyar zenekarok koncertfelvételeiből is válogathatunk, ingyenesen, egy előzetes regisztrációt követően.

Szintén ingyenes lehetőség a komolyzene iránt érdeklődőknek, hogy az MTVA archívumában feltöltött hangfelvételekből lehet kedvünkre válogatni.

Az A38 Hajó a rendelet értelmében szintén becsukta kapuit, viszont ha valaki nosztalgiázni szeretne, a hajó YouTube csatornáján dobta le horgonyát, így rengeteg koncertfelvételt nézhet, illetve hallgathat vissza.

Színház

Mai nappal startol a SzínházTV a Jurányi Ház, Egy őrült naplója című előadásával. A kezdeményezés különlegessége, hogy nem csak élőben követhetjük végig az előadást, de Kovács Patrícia, a SzínházTV házigazdája is végigkísér minket az estén.

E-Színház , a felület, ahol felvett előadásokat illetve streameket tudunk megtekinteni. Többek között az Örkény Színház is erre az oldalra költözött a korlátozások kezdetén. De a kínálat több színház előadásaiból is válogat. November 14-én például a Vígszínházban 1988-ban bemutatott A padlás című musical 1000. jubileumi előadását közvetítik élőben.

A Madách Színház is átköltözött a virtuális térbe. SzínpadOn nevű felületükön szemezgethetünk kínálatukból.

A Budapesti Operettszínház bár részleteket még nem közölt, terveik szerint még a hónapban elindulnak egyes előadásaik streamelésével.

A budapesti Kolibri Színháztól sem kell teljesen elköszönni. Facebook oldalukon folytatják a tavasszal elkezdett sorozatukat, miszerint minden nap más művészük olvas fel mesét az apróságoknak, de élő streammel és darabok felvételével is készülnek.

A nemrég alakult KULTEÁTRUM befogadó színházi térként jött létre, és a kialakult helyzethez alkalmazkodva, már ők is online közvetítik előadásaikat.

Mozi

A Budapest Film ZRT. szintén bezárta intézményeit, ellenben Távmozi szolgáltatásuk továbbra is elérhető, méghozzá fesztiválokkal és napi több előadással is várják a virtuális nézőiket.

Múzeum

A Szépművészeti Múzeum is várja az érdeklődőket online tárlatvezetéseikre. Első körben például megismerkedhetünk Albrecht Dürerrel, a sokszorosított grafika mesterével.

A Magyar Nemzeti Galériának hála, otthonunkban is elmerülhetünk a festészetben, így a saját nappalinkabn vizsgálhatunk akár egy Munkácsy festményt. A virtuális kiállításokról a hivatalos oldalukon tájékozódhatunk.

A Magyar Nemzeti Múzeum is online ablakot nyit nekünk a világra, szintén érdemes figyelemmel követni hivatalos oldalaikat.

