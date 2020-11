Megint háborús filmet forgat Angelina Jolie

Angelina Jolie a híres brit háborús fotós, Don McCullin életéről rendez filmet – írja az MTI a Variety.com nyomán.

Az Unresonable Behavour a híres fotós, a 85 éves McCullin azonos című memoárkötete nyomán készül.

A főszereplő egyébként producerként vesz részt a film elkészítésében és úgy nyilatkozott: ismeri Jolie munkáit, látta a They Killed My Father című, BAFTA-díjra is jelölt kambodzsai filmjét, és úgy érzi:

BIZTOS KEZEKBEN VAN ÉLETE TÖRTÉNETE A RENDEZŐNÉL.

A filmben a második világháború utáni Londonból induló brit fotós életútjának legfontosabb állomásait mutatják be.

McCullin a világ legveszélyesebb helyszínein készített fotóriportokat:

OTT VOLT A SZUEZI VÁLSÁGNÁL 1956-BAN, TUDÓSÍTOTT A VIETNÁMI HÁBORÚRÓL ÉS AZ ÉSZAK-ÍR KONFLIKTUSRÓL IS.

Angelina Jolie megtisztelőnek nevezte, hogy megrendezheti a filmet McCullinról, akiben szerinte

a félelmet nem ismerő vakmerőség és a humanizmus keveredik egymással,

és aki teljes odaadással tudósított szemtanúként a háborúkról.

Hozzáfűzte továbbá, hogy a McCullin életét bemutató film egyúttal az újságírás egy fontos korszakának felemelkedését és letűnését is felidézi.

Jolie egyébként korábban is készített már háborús filmeket: a már említett They killed my father-en kívül ő rendezte a jugoszláv háborúról szóló, 2011-es A vér és méz földjén című filmet, valamint a második világháborús életrajzi drámát, a 2014-es Rendíthetetlent is.