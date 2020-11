Ha sokat akar keresni, írjon képregényt egy lusta dögről!

Kár minden szóért, mert a számok magukért beszélnek. Igaz, a sorrend felállítása közel sem olyan egyszerű és magától értetődő, mint azt az ember elsőre gondolná. Ahány weboldal, annyi sorrend, sőt az adott író neve mellett a különböző honlapok akár százmillió dolláros pénzbeli eltérést is jegyeznek.

Ha ez nem lenne elég, akkor még arról sem szabad megfeledkezni, hogy a szóban forgó milliomosok vagyona nem feltétlenül az írásból, hanem más bevételi forrásból (is) halmozódott.

De akkor hogyan kategorizáljuk őket?

Könyvekre lebontva?

Kizárólag az írásból származó összeg alapján?

Esetleg a teljes vagyont vegyük figyelembe?

A jelenlegi lista elsősorban a könyvírásból származó bevétel alapján hirdet eredményt, és ez alapján íme a sorrend, hátulról, előre, ahogyan illik:

A lélekbúvár békenagykövet – Paulo Coelho (500 millió dollár)

A lista ötödik helyén a brazil író, napjaink egyik legismertebb, legfelkapottabb szerzője, Paulo Coelho áll. Sokak által – nem is alaptalanul – giccsnek minősített könyveiben előszeretettel jár a boldogság nyomában, és keresi annak forrását, spirituális értekezéseket ír, illetve előszeretettel boncolgatja az emberi lelket. Magyarországon az elmúlt 15 év legnépszerűbb szerzője. Legismertebb könyve, Az alkimista több mint 150 millió példányban kelt el, és 80 nyelvre fordították le , a regénnyel bezsebelt díjak száma pedig meghaladja a 115-öt. Coelho becsült nettó értéke 2020-ban 500 millió dollár.

A minden lében kanál – James Patterson (700 millió dollár)

Legismertebb alkotása az Alex Cross nevű karakterre épülő bűnügyi regénysorozat, de az író számos más témában (romantikus, sci-fi, fiataloknak szóló irodalom) is alkot. Mifelénk kevésbé ismert neve ellenére könyvei több mint 300 millió példányban keltek el, ő volt továbbá az első író, akinek sikerült átlépnie az egymillió e-könyv eladását. Patterson a negyedik helyet foglalja el a képzeletbeli listán, vagyona pedig nettó 700 millió dollár körül mozog.

Garfield szülőatyja – Jim Davis (800 millió dollár)

A dobogó legalsó fokán, ha nem is világklasszis író, de egy igazi, már-már polihisztor zseni foglal helyet. Az Indiana államban született képregényrajzoló nem más, mint a világhíres macska, Garfield képes történetének megalkotója és egyben szövegírója is. A képregény az első évben, vagyis 1978-ban 41 amerikai lapban jelent meg, azóta pedig ez a szám megsokszorozódott. A szellemes sorok és remek csattanók méltó kiegészítései a grafikáknak, nem csoda hát, hogy a televíziót is meghódító Davis igen szép összeget, vagyis nettó 800 millió dollárt zsebelt be a kiscica virtuális megszületése óta.

Egy szó, mint száz: Harry Potter – J.K. Rowling (1 milliárd dollár)

Manapság kevés olyan ember él, aki ne hallott volna a brit írónő – és talán a világ – leghíresebb regénysorozatáról, a Harry Potterről. Gyerekek és felnőttek milliói nőttek fel a varázslótanonc és barátai – meg ellenségei – történetén, Rowlingot ezzel egy csapásra az eladási listák élére repítve. Az eredetileg 1997 és 2007 között publikált kötetek több mint 500 millió példányban keltek el, és elképesztő összeget, közel 7,7 milliárd dollárt hoztak a konyhára. Más kérdés, hogy ezt nem mind Rowling tette zsebre... Sebaj, pénze így is van bőven, az írónő nettó értéke ugyanis átlépi a bűvös egymilliárd dolláros határt, ezzel a második leggazdagabb szerzővé téve őt.

Francia feminista filozófus – Elisabeth Badinter (1,7 milliárd dollár)

Nem mindennapi irodalmár, főleg értekezéseket és tanulmányokat, mintsem izgalmas regényeket ír (az izgalmasságról azért vitatkoznék, hiszen a szociológia is tud érdekes lenni). 2010-ben a legbefolyásosabb francia értelmiséginek választották, az elismerést a női jogokat és az anyaságot taglaló könyvei, például A szerető anya után kapta. Megosztó világnézete, a liberális feminizmus eszméjének támogatása és a családi cége nemcsak ellenségeket, de hihetetlen összeget is jelentett számára – 1,7 milliárd dolláros vagyonával fölényesen érdemelte ki a világ valaha élt leggazdagabb írója címet.