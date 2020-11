Feljelentették a POSZT szervezőit, több tízmilió forint közpénzt keresnek rajtuk

Péterffy Attila pécsi polgármester egy évvel ezelőtt kezdeményezte azt az átvilágítást, amelynek vélelmezése szerint 2017–2018-ban a POSZT fesztivál egyes költségeit duplán számolták el, és duplán is fizették ki, a két év alatt összesen 70 millió forintot. Egyszer a POSZT cégében, a POSZF Kft.-ben, egyszer pedig a szervezők által alapított saját cégben, az Aktor Nonprofit Kft.-ben.

és több tízmillió forinttal károsíthatták meg a pécsieket, s emellett a taotámogatással kapcsolatban is történhettek visszaélések. Emiatt a Zsolnay Negyed új vezetője, Bleszity Péter novemberben hűtlen kezelés, költségvetési csalás és közokirat-hamisítás gyanújával a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányságon büntető feljelentést tett a cég vezetői ellen.

Megkerestük Szűcs Gábor színész-rendezőt, az Aktor Nonprofit Kft. vezetőjét, hogy reagáljon az önkormányzat közleményére.

Az Aktor Produkció Nonprofit Kft. és a POSZF Nonprofit Kft. azért működött együtt, hogy a POSZT megrendezéséhez szükséges többletforrásokat biztosítsa. Az Aktor ezt a célt elérte, hiszen a társasági adó rendszerében évekkel ezelőtt még lehetséges pluszforrást előteremtette és a POSZT rendelkezésére bocsátotta. Ennek a lehetőségnek a kihasználása korábban nem történt meg. Az Aktor egyéb forrásokra is sikeresen pályázott.

Az Aktort többek között a NAV is vizsgálta, és semmilyen hibát nem talált a könyveiben, erről dokumentumok tanúskodnak. A Zsolnay Negyed ügyvezetőjének feljelentése Szűcs szerint minden alapot nélkülöz.

Az ügyvezető azt is furcsállja, hogy éppen a napokban nevezte ki az önkormányzat a POSZT egyik vezetőjének, miközben most feljelentette.

Megkérdeztük Márta Istvánt is, aki áprilistól októberig a POSZT egyik ügyvezetője volt.

Az előző vezetéssel összefüggő anomáliákat részben érzékeltük, ezekről hallottunk. A közösségi médiában is olvashattunk sok mindent, de az ügy megítélése nem tartozott és nem tartozik az ügyvezetés feladatai közé. Mi ez év áprilistól Moravetz Levente színész-rendezővel vállaltuk fel a POFSZ NKft. kettős ügyvezetését. Megbízásunk december 31-ig szólt. Sajnos ebben az évben – bár kétszer is nekiindultunk – a pandémia miatt egyáltalán nem tudtuk megvalósítani a 20. POSZT-ot. Én októberben – megnövekedett elfoglaltságaim miatt is – lemondtam erről a tisztségről. A POSZT jövő évi sorsát alapvetően a Covid-helyzet befolyásolja, azt figyelembe véve fog a továbbiakról dönteni a többségi tulajdonos Pécs városa és a kisebbségi tulajdonos Magyar Teátrumi Társaság. Amennyiben körvonalazódik a POSZT jövője, természetesen szívesen részt veszek a munkában, ha erre igény lesz.