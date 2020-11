Szombaton Beethovenről szól a nap a Zeneakadémián és az Indexen is. Idén ünnepli a zenei világ a komponista születésének 250. évfordulóját.

A Concerto Budapest szombaton három koncerttel tiszteleg Ludwig van Beethoven emléke előtt. A zenekar mindhárom hangversenyt az Indexen közvetíti élőben a Zeneakadémia Nagyterméből.

Délelőtt 11 órától a kamaramuzsikáé volt a főszerep: szonáta hegedűre és zongorára, csellóra és zongorára, zongoratrió és kései vonósnégyes Balázs Jánossal, Perényi Miklóssal, Keller Andrással, Várjon Dénessel és a Hungarian Quartettel.

A kamaraformációk előadása élményszámba mehetett a hardcore komolyzenei ínyencek számára, az esti koncert fél héttől erősen ajánlott a haladó zenehallgatóknak is. A műsoron csupa sláger: a két meghatározó szimfónia, az Eroica és a Sors közé ékelődő IV. szimfónia, a Hegedűverseny és a III. (c-moll) zongoraverseny.

A zenekari hangversenyen a Concerto Budapestet Keller András vezényli, szólistaként közreműködik Baráti Kristóf hegedűművész és Berecz Mihály zongoraművész.

A nagyszabású sorozatot a kései remekmű, a Nagy fúga zárja. Az eredetileg a B-dúr vonósnégyes utolsó tételének szánt darab mindjárt háromféle változatban is megszólal, hiszen született belőle vonószenekari mű, kvartett és négykezes is zongorára. Olyan ez, mint amikor egy DJ több remixet is készít ugyanarra a számra.

Keller András, a Concerto Budapest vezetője így jellemezte az Indexnek a Nagy fúgát: