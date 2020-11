Öt szupertehetség jutott tovább a Virtuózok döntőjébe

Lezajlott a Virtuózok első nemzetközi elődöntője öt ország tíz kimagasló tehetségű versenyzőjével. Egy ilyen versenyben mindig vannak szabályok, amik adottak, így előfordulhat, hogy kiesik egy szupertehetség csak azért, mert a szabály szerint egy országból csak egy versenyző juthat tovább. Ezúttal is ezt történt több ízben, ezért most bemutatjuk a kieső versenyzőket is.