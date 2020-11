Hervé Le Tellier lett az idei Goncourt-díjas

A legrangosabb francia irodalmi díjat, a Goncourt-t az idén Hervé Le Tellier kapta Anomália című, cselekményét tekintve nehezen leírható regényéért. A matematikus végzettségű Le Tellier korábban újságíróként dolgozott, a franciák várva várt, nemzetközi rangú irodalmi díjával kapcsolatban pedig így nyilatkozott:

A Goncourt-t sose várja az ember, és nem is azért ír, hogy megkapja. Ezt nem is lehet elképzelni

– mondta kiadója oldalán a díszes bejelentés és a díszes ünnepség helyett egy videókonferencián. Maga a kiadó, a világhíres Gallimard illetékese, Antoine Gallimard is úgy nyilatkozott, egyáltalán nem szerepelt terveik között a Goncourt.

A díjat odaítélő tízfős bizottságból nyolcan Le Tellier-re szavaztak.

A hetek óta a könyves sikerlistákat vezető mű, mely

– írja a Le Figaro nevű napilap. Az Air France légitársaság járatát turbulenciák és egy hatalmas vihar rázza meg, a mű az utasok váratlan és megmagyarázhatatlan meteorológiai esemény által felkavart életének bemutatásán keresztül reflektál a mai világra.

A lüktető hangvételű mű bravúrosan egyesít minden műfajt, a noir-t, a klasszikus irodalmi elbeszélést és a kihallgatási jegyzőkönyvet. Le Tellier így nyilatkozott korábban regényével kapcsolatban:

Goncourt: Az év legjobb és legképzelettelibb művének díja

Edmond de Goncourt író, kritikus egész vagyonát a Goncourt Akadémia alapítványára hagyta, amely 1903-óta adományozza minden évben egy francia írónak a rangos irodalmi díjat. Ez kicsit olyan a franciáknál, mint az irodalmi Nobel-díj, óriási hírnévvel, felhajtással és üzleti sikerrel jár, egy Goncourt után mindig ugrásszerűen nő meg a kereslet a szerző művei iránt. A francia kiadók eleve egy feltűnő piros szalagot tesznek a kötetre Prix Goncourt (és az évszám) felirattal, és más se kell a franciáknak. A díj 117 éve alatt olyanok kapták meg, mint Simone de Beauvoir, Marcel Proust vagy a nálunk is rendkívüli népszerűségnek örvendő Michel Houellebecque 2010-ben A térkép és a táj (La carte et le territoire) című, azóta világhírűvé vált művéért. Romain Gary volt az egyetlen író, aki a Goncourt-t kétszer is megkapta, igaz, másodjára Émile Ajar álnéven a La vie devant soi (Előttem az élet) című fantasztikus regényéért, melyet magyarra is lefordítottak.