Balázs Fecó Sitke díszpolgára lesz

Sitke téli csöndjében a lelke mélyén mindenki egy dalt énekel. Éppen azt, ami az eszébe jut, és amit Balázs Fecó, a Korál zenekar alapító zeneszerzője, énekes komponált. Így volt ez akkor is, amikor Fecó még élt, s most pedig, hogy lelke megtért az égiek kórusához, még inkább. Az sem baj, ha a dal szövegét, aki dúdolja, nem ismeri.

A kápolna már az 1980-as években összeforrt Balázs Fecó nevével,

hiszen az akkor romos épület az általa is szervezett rockkoncertek bevételéből újult meg. Most, 2020-ban ismét állványt kapott. A Kápolnáért Kulturális és Sportegyesület éppen renováltatja. Az építmény falaiba különleges eljárással olyan anyagot fecskendeznek, amitől akár száznál is több évig ellenállnak majd esőnek, víznek. Legalábbis ez most a remény.

Fecónak ez biztosan tetszik, odaföntről mindent lát

– mondja Kovács Ferenc, az egyesület elnöke. Hosszan mesél a mögötte torlódó sitkei évekről, évtizedekről, de érezni, hogy csak a múltról tud folyékonyan múlt időben beszélni. Amikor Balázs Fecó szóba kerül, többnyire átvált jelen időre.

De ez ilyen, ha a halál túl közeli. Ha túl közeli az, aki eltávozott. Fecó az idén adventi koncertet adott volna Sitkén, Liszt Szerelmi álmok...

Amikor a fények kigyúltak, a szintetizátorok elnémultak

Sitkén minden egy pingpongmérkőzéssel kezdődött. A naptár 1984-et mutatott, és a Korál zenekar koncerteket adott Vas megyében. A rendezvényszervezők az elszállásolást úgy oldották meg, hogy Fecóék a Sárvárhoz közeli Sitke kastélyfogadójában kaptak szobát.

8 Galéria: Balázs Fecóra emlékezik Sitke, a település díszpolgára lesz Fotó: Isza Ferenc / Index

A barokk alapokon felhúzott, majd romantikus stílusban átalakított épület egykor a Felsőbüki Nagy család birtokához tartozott, majd egy időben egyházi iskolaként működött, ma pedig a Kovács család tulajdona, és ha éppen nincsen járvány, bárki megszállhat fogadóként kialakított szobáiban.

Szóval történt, hogy a Korál tagjai a nagyteremben ütögették a labdát, amikor szóba került, hogy a televízióban ment egy műsor, ami arról szólt, hogy Cziffra György világhírű zongorista Franciaországban felújíttatott egy kápolnát, és abban koncertet is adott.

Mindez csak azért volt érdekes, mert a Herceg-hegy északi oldalán álló fogadó mellett is volt egy kápolna. Kissé romos állapotban.

Diskurzus indult arról, hogy ezt a kápolnát is meg lehetne menteni. Valahogyan meg lehetne oldani, hogy megszépülhessen. Mert annak nem csupán hírértéke volna, az épületet akár a kulturális örökség részévé lehetne tenni.

Az egybegyűltek nem gondolkoztak sokáig. Balázs Fecó Register lemeze 1984-ben, a Best of Bach pedig 1985-ben jelent meg, ezért úgy döntött, mindkettő élő lemezbemutatóját Sitkén, a kápolna mellett elterülő domboldalon tartja. Rá egy évre pedig elkezdődött az, ami immár hagyomány. Útjára indult a Sitkei Rockfesztivál.

Az első fesztivál mindjárt emlékezetesre sikeredett. De nem csupán azért, mert azon fellépett a Dandys, a Kormorán, Deák Bill Gyula, a Lord és a Korál, hanem amikor összedugtuk az áramot és felragyogtak a fények, a szintetizátorok elhallgattak

– így idézi föl a kezdeteket Kovács Ferenc, érzékeltetve azt, hogy egy falu áramellátása nagyjából hogyan viszonyult egy koncert áramigényéhez, és bárcsak minden kezdet ilyen volna, aminek a vége jó.

A koncertsorozatoknak hála a kápolna megmenekült az enyészettől, és azon túl, hogy betöltheti azt a funkcióját, amire szenteltetett, emléket állít Balázs Fecónak is, aki lényével és lelkével, zenéjével az ügy mellé állt. Másrészt példája annak is, hogy mire képes egy közösség, a közös akarat, ha valamiért tenni akar. Ha tenni lehet azért, hogy a dolgok változzanak.

Vakond ellen vakondháló

A kezdeményezés olyannyira jó sikerült, hogy a sitkeiek is jól jártak a kápolna felé áradó figyelemből. A település nem jutott az elnéptelenedő falvak sorsára. Lélekszáma ma is 710-720 fő. A Kápolnáért Egyesület ráadásul saját labdarúgó- és tekeszakosztályt is működtet, így a kápolna mellett jelenleg a focipályát is felújítja. Kovács Ferenc elnök szavaiból kiderül, hogy a feladat nem is olyan egyszerű,

mert mintha a Földnek ebben a szegletében élne minden vakond.

Ezek a puha bundás lények aligha tudnak arról, hogy a labdarúgás mára nemzeti üggyé nemesedett, így kedvükre túrnak halmokat az elegyengetett gyep síkjába, amitől a pálya úgy néz ki, hogy azon komplett iskolák tanulmányozhatnák a vulkanizmus folyamatát. Éppen ezért Sitkén arra készülnek, hogy vakondhálót fektetnek a gyep alá, de ez nem éppen olcsó mulatság, és munkának sem apró feladat.

8 Galéria: Balázs Fecóra emlékezik Sitke, a település díszpolgára lesz Fotó: Isza Ferenc / Index

Mesél még Kovács Ferenc számos előttük álló feladatról, és arról, hogy a járvány miatt olyan gyorsan állt meg az élet Sitkén, mint amikor kéziféket húznak egy autónak. A fogadóból nem küldtek el senkit, várják, hogy a járvány véget érjen. Kovács úr csak azon tanakodik, hogy rendeljen-e még tűzifát, merthogy a fogadó falait azért fűteni kellene.

És azon is töpreng, hogyan érik majd utol magukat a jövőben, merthogy az egykori kastély épülete műemlék, így nem csupán az állagmegőrzéséről kell gondoskodni, hanem a felújításáról is.

Mutatja a szobát, ahol Fecó rendre megszállt, ha Sitkére érkezett, a képeket a könyvekben, amelyek legendás történetek hű krónikásai. A képeken boldog emberek láthatók egy olyan korból, amikor még mindennek a kezdetén álltak. Amikor az emberek még hiszik, hogy minden végtelen. Legfőképp az élet az.

Tudják, Fecóval nem csak a kápolna a közös szívügyünk

– mondja Kovács Ferenc, és a mellkasára koppint óvatosan. Mindkettőjük szívét műteni kellett.

Balázs Fecó emlékét Sitke is őrzi

Azt reméli, hogy Balázs Fecó emlékezete örökre itt marad Sitkén. Kezdeti ötletek már vannak, utcát vagy teret lehet elnevezni róla, és akár szobort, emlékművet is kaphatna, de ezek ahhoz hasonlatos folyamatok, mint a kápolna renoválásához vezető gondolatok.

Egy tér, egy utca névadásához közigazgatási eljárás szükséges, így ez nem megy egyik napról a másikra

– ezt már Morgós István, Sitke polgármestere mondja. Az ötletből előbb előterjesztést kell összeállítani, azt meg kell vitatni, majd elfogadni, és ez még csak a folyamat eleje. De mint mondja, semmi sem lehetetlen. Csak azt sajnálja, hogy arra készültek, hogy Balázs Fecót 2021. március 2-án, a hetvenedik születésnapján Sitke díszpolgárává avatják.

Úgy készültünk, hogy azon személyesen vesz részt, de lélekben így is velünk lesz

– mondja a polgármester, aki arról is tájékoztat, hogy Balázs Fecó temetésének napján a kápolna melletti színpadon megemlékezést tartanak, és ha leszáll az est, vászonra vetítik az énekes-zeneszerző legnagyszerűbb pillanatait, és közben a hangfalakból dalai szólnak.

8 Galéria: Balázs Fecóra emlékezik Sitke, a település díszpolgára lesz Fotó: Isza Ferenc / Index

A színpad most üres. Pontosabban mécsesek sorakoznak a peremén. Valaki virágot is hozott. Letette a színpad jéghideg betonjára, ónos eső hullt rá. A szirmokra ráfagyott az idő.

Borítókép: Isza Ferenc / Index