Legfényesebb telünk: bővül a BKV fényflottája

Az idei ünnepek sok szempontból különböznek a korábbi években megszokottaktól. Ezek a változások általában negatív előjelűek, ám az új helyzet a BKV-nál örömteli hagyományokat szült: a közlekedési vállalat bővítette fényflottáját, és december első hétvégéjén több új ünnepi járművet indít. Pénteken egy időben gördült ki telephelye kapuján két újabb fényvillamos, egy fénytroli és két, ünnepi díszítésű autóbusz. Szombaton pedig elindul a télapó kék segítője, a Mikulásbusz is.





Villamosok

Tizenkét évvel ezelőtt gurult ki először a remízből a BKV fényvillamosa. Népszerűsége azóta is töretlen, minden adventkor tömegek várják, hogy beragyogja a hűvös téli estéket. Ennyi év magányos robogás után az idén egyszerre három új társat is kap a feldíszített UV-villamos.

Hannoveri, TW6000

A Németországból vásárolt szerelvény a BKK-val együttműködésében indult már a múlt héten a 3-as vonalán. Feldíszítéséről videó is készült.

KCSV-7

A nagy múltú villamost 230 méter LED-szalag, azaz közel 16 ezer lámpás díszíti. Az ünnepi jármű hétfőn és szerdán a 2M, a hét többi napján pedig a 2-es villamos vonalán közlekedik majd.

Tatra, T5C5K2

Az ikonikus csehszlovák gyártású jármű 360 méter LED-füzérén közel 23 ezer izzó ragyog. A feldíszített szerelvény december 20-án (vasárnap) az 56A, keddenként és csütörtökönként az 1-es, a többi napokon pedig a 14-es vonalon jár majd.

Trolibuszok

Az elmúlt években a BKV fényflottája egy trolibusszal is gazdagodott. A megtisztelő feladatot és vele a díszítést korábban már a 600-as pályaszámú Ikarus 260T, a 156-os pályaszámú Ikarus 280T és több szovjet ZIU is megkapta. Mostantól az évek óta közlekedő feldíszített piros jármű sincs egyedül: a csuklós mellett egy szóló trolibusz is közlekedik majd a fővárosban.

Solaris-Škoda T18

Az idén – az utóbbi évekhez hasonlóan – a 9000 pályaszámú Solaris-Škoda T18 jármű közlekedik Mikulástroliként december 19-ig a BKK szervezésében, az azt követő időszakban, 2021. január 6-ig pedig a BKV fénytrolijaként rója a köröket 1740 méter fényfüzérrel, hozzávetőlegesen 17 és fél ezer izzóval az oldalán. A fénytroli december 20., 25., 26., 27-i, illetve 2021. január 1., 2., 3-i napokon a 72M vonalon; december 21-től hétfőnként a 75-ös járaton; december 22-től keddenként a 76-os; december 23-tól szerdánként pedig a 80-as vonalon szállítja utasait.

Solaris-Škoda T12

A csuklós trolihoz egy szóló jármű is csatlakozik 800 méter fényfüzérrel és 10 ezer LED-del, hogy még több helyszínen találkozhassanak az utasok az ünnepi járatokkal. A szóló fénytroli szombattól 2021. január 6-ig az alábbi vonalakon közlekedik: december 5-én és 19-én a 82-esen; december 7-től hétfőnként a 70-esen; december 6., 12., 13., 20., 25., 26., 27-i, illetve 2021. január 1., 2., 3-i napokon a 73M vonalon, december 9-től szerdánként a 74-esen, december 10-én és 17-én a 78-ason, december 11-én, 18-án a 79M vonalon.

Autóbuszok

A buszok ugyan nem kaptak díszkivilágítást, mint a villamosok és a trolik, viszont ünnepi megjelenésükről matricákkal gondoskodtak.

Modulo 168D

A hagyományosnak mondható fényjárművek és a Mikulásbusz mellett az idén először két, adventi hangulatú matricákkal díszített autóbusz is forgalomba áll. A két Modulo 168D típusú autóbusszal a Rákóczi úton közlekedő viszonylatokon találkozhatnak és utazhatnak az érdeklődők.

Van Hool CNG

Szombaton immár hatodik alkalommal indul útjára a Nagyszakállú elmaradhatatlan segítője, a gyerekek nagy kedvence: a Mikulásbusz. A különleges megjelenés mellett a jármű érdekessége, hogy

a rendszámát összeolvasva éppen a Mikulás érkezésének napját kapjuk,

ugyanis az átalakításra kiválasztott jármű a DPI-206-os rendszámmal közlekedik. Télapó szánjához hasonlóan a BKV is környezetbarát járművet választott: egy Belgiumból vásárolt gázüzemű Van Hool autóbuszt díszítettek fel. A Mikulásbusszal december 5-től 23-ig a 105-ös viszonylaton, az Apor Vilmos tér és a Gyöngyösi utca végállomások között találkozhatnak az utasok.