Itt a Ladánybene 27 új albuma, hallgasson bele!

Bár a Ladánybene 27 azt írja magáról,

a helyzet az, hogy a reggae hazai vezető formációja ünnepel. Méghozzá új lemezzel, amellyel nem csupán a 2020-as évre, a „pozitív élmények elmaradására″ utal, hanem arra is, a leállás nem tétlenséggel telt, a háttérben elkészültek az album dalai.

– mondja az Indexnek László M. Miksa a zenekar énekese. Vagyis a tizenegy új dallal és 4 remixből álló koronggal a zenekar megpróbálja visszahozni a színeket, szavakat, gondolatokat és hangokat az életünkbe. Mindegyik dalban ott van a fény, a remény, ahogy a téli nagy fehérségből is előbújnak tavasszal a színek.

Az album zenei ötleteit a Ladánybene 27 régi, bevált szerzői, Miksa és Bokó Zoltán szállították. Tavaly csatlakozott hozzájuk felvidéki társuk, Fűri Tamás billentyűs, illetve egy dalt a zenekar korábbi tagja, Tóth „Tádé” Gábor jegyez. A dalszövegek Tóth „Tádé” Gábor és László M. Miksa munkái.

Az Index kérdésére, hogy mi az oka annak, hogy a zenekar ilyen régen nem jelentkezett albummal, Bodnár Tibor zenekarvezető-gitáros így felel:

Bodnár szerint az elmúlt 35 év alatt sokkal bölcsebbek és tudatosabbak lettek, megszólalásukban is összeértek. S mivel a mai napig alkotnak, új ötleteik vannak, büszkék arra, hogy

László M. Miksa azt mondja, hogy a reggae az elmúlt ötven évben a világ sokszínű popzenei forgatagának kimagasló jelentőségű irányzata.

Mi szerzők, mi mindig azt gondoljuk hogy szerzeményeink új irányokat mutatnak a reggae szerelmeseinek, mely folyamat eleve hozzájárul a megújuláshoz. Egyébként minden reggae muzsikába oltott rokonműfaj is újdonságnak hathat. Szeretem ezeket a próbálkozásokat is. Alapjába véve a reggae állandó. Más dalok lüktetés-mechanizmusa is csak hasonlíthat erre a műfajra. De ha benne vagy, Reggae Campet szervezel, megismersz sok látásmódot zenésztől, közönségtől, munkatársaktól és a munkád során fejlődni is tudsz, már reálisabb úton jársz a megújulás, a fennmaradás felé.