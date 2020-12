Romákról szóló filmeket vetítenek ingyenesen az emberi jogok világnapján

Ingyenes online filmfesztivált szervez a Romédia Alapítvány az emberi jogok világnapjának alkalmából. A roma alkotók műveit és a roma témákról szóló filmeket két napon át (december 10-én és 11-én) vetítik majd. A regisztrációt követően – itt tudja megtenni – ezeken ingyenesen lehet részt venni. Lesznek történelmi témájú filmek, elgondolkodtató drámák, de kicsiknek szóló kedves történetek, mesék is.

A filmeken kívül panelbeszélgetéseket is lehet hallgatni, amelyeken a nemzetközi emberjogi és filmes szakma legjobbjai foglalnak helyek. Ők segítenek majd a filmek értelmezéseiben, valamint a véleményüket is elmondják a vetített művekről. A beszélgetésen részt vesz többek között Daróczi Ágnes újságíró, kisebbségkutató és Margareta Matache, a Harvard Egyetem professzora. A fesztiválon több alkotás is az idén készült, köztük az a három film is, amit most először mutatnak be a magyar közönségnek.

A fesztivál első napjának fénypontja és egyben nyitófilmje a december 10-én 19 órakor kezdődő The Deathless Woman (A halhatatlan nő) lesz, amely egy borzongó szellemtörténet, de megelevenedik benne a romák történelme. A hidrid, dokumentalista és játékfilmes eszközökből építkező mű 77 évet ölel fel, a náci rémtettekről a szélsőjobboldali ideológiák mai újjáéledéséig, Európa elmúlt 100 évét mutatja be a roma közösségek aspektusából. Roz Mortimer sötét thrillere egy intenzív utazásra invitál.

A Romédia Alapítvány 1992 óta dolgozik azon, hogy független, saját hangot biztosítson az európai roma közösségek számára a médiában.