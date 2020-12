Zsebrádió: apró kihívó a nagy reggeli rádióműsorok játszóterén

Hiánypótló gyerekműsor ostromolja e héttől a reggeli muhahashow-k időszakát. Naponta több százezer középső és nagycsoportos óvodást, valamint első és második osztályos iskolás gyermeket kísérnek szüleik az oviba, suliba, tömegközlekedéssel vagy autóval.

Ezt az utat jellemzően 7:15 és 7:50 között teszik meg, hiszen a kötelező iskolai érkezés alapvetően befolyásolja a napirendet. Ez a napi rutin jelenleg semmilyen élménnyel nem jár, kötelezően unalmas, akár feszült is lehet, hiszen nincs mivel elfoglalni vagy lekötni a gyerekeket, akik már nagyon is ébren vannak, hiszen a bioritmusukba ez van bekódolva.

Öt gyerek apukájaként sokszor érezte úgy, hogy abban az időben, amikor ő, vagy bármely más szülő óvodába és iskolába fuvarozza csemetéit, az úgynevezett „drive-time” alatt – azaz amíg az út tart – lehet, hogy nem a felnőttek sirámait vagy a politikával kapcsolatos híreket kellene hallgatniuk a dugóban.

Erdélyi karrierjét a Tilos Rádióban kezdte, később megalapította az EST FM rádióállomást (közben pedig végig reklámszakember volt), így negyed évszázados tapasztalattal ült most a mikrofon elé.

Rajta kívül még hat másik ember készíti a Zsebrádiót; egyetemi docens, egyetemi oktató, középiskolai tanár, a Sziget és Ozora Fesztivál stage managere, illetve Tilos Rádió-s és Est FM-es DJ-k közreműködésével. Ők Sanyi bácsi, Vilma néni, Kápi, Nafta és a jól ismert hang, Galamb, aki tud dinósan és hősösen is beszélni.

Induló adásuk november 30-án, András-napon volt, amiből kiderült, hogyan lehet gombócból párt választani, és hogy a törpéknek elég költséges lehetett Gullivert meghívni ebédre.

A nagyjából félórás adásidőben a zenerészletek és történetek mellé érdekességek is befértek arról, hogy régen, főként a lányok, hogyan próbálták megjósolni, hogy ki lesz a jövendőbelijük – de felmerült az is, hogy a felnőtteknek néha nagyon sok időbe telik feltalálni valami hasznosat, pl. egy aluljárót, pedig a gyerekek a homokozóban már ezer éve profik az ilyesmiben.

A Zsebrádió adásai olyanok, mintha magyarosított Pixar-mesék lennének. Viccesek, szórakoztatóak, és olyan információkkal pakolták tele őket, amelyek a gyerekek és a felnőttek számára is egyaránt érdekesek lehetnek. Erdélyi harcias ars poeticát formált a programhoz:

A Zsebrádió gyerekeknek szól felnőttekről, illetve felnőtteknek gyerekekről. Nemcsak a felnőtteknek jár a rádiós szórakoztatás, hanem azoknak a gyerekeknek is, akik hátul ülnek pufi dzsekiben, iskolatáskával a gyerekülésben, és rémesen unatkoznak. Ennek ellenére szeretnénk nem egyfajta bájos kezdeményezés lenni, hanem bejelentkezünk a leghallgatottabb reggeli műsor címére, és megostromoljuk Balázsék és Bochkor Gábor trónját. Felkészültünk a harcra, a lányok tupírozzák a Barbie-kat, és minden patronos puska be van tárazva. A Zsebmunkatársak már fogalmazzák a hadüzenetet, készülnek a spéci töltényes Nerf tengeralattjáróink, és ha nem adják meg magukat, akkor seggbe fogjuk lőni őket – nem lennék most a helyükben. Emlékeztetni szeretnék mindenkit, hogy a Zsebrádió megjelenésének napján megszűnt a Barátok közt.