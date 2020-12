Mi van azzal, aki úgy hal meg, hogy közben még él?

Az Alzheimer-kór olyan betegség, ami elveszi tőlünk azt, akik vagyunk. Szépen, fokozatosan építi le a testet és a lelket, úgy foszt meg az emlékeinktől, hogy eleinte pontosan tisztában vagyunk betegségünkkel, saját esendőségünkkel, mulandóságunkkal, és ami talán a legrosszabb; érzékeljük és látjuk, hogy a környezetünk is szenved. Egészen addig, amíg nem marad más, csak egy test, ami egykor minket jelentett.

A demencia nem egy betegség, hanem egy állapot, amit sok minden kiválthat: egy baleset, alkoholmérgezés, cukorbetegség, stroke, de napjainkban a demens betegek döntő többsége Alzheimer-kórban szenved.

Itthon nincsenek pontos statisztikák, de összevetve az adatokat a külföldi esetekkel, kutatók szerint az elmúlt tizenöt évben megduplázódott az alzheimeres betegek száma, 2050-re pedig, úgy ítélik, minden harmadik hatvanöt év fölötti érintett lesz.

Mindezek mellett nincs a súlyának megfelelően kezelve a probléma, és messze nem kap annyi figyelmet, amennyire szükség volna.

Az elmúlt pár évben egyre több színházban dolgozzák fel ezt a témát és a vele kapcsolatos problémákat. A Pesti Színház őszi bemutatója, Az apa például egy demens ember szemszögéből mutatja be, milyen idegőrlő, félelmetes és elkeserítő érzés, ahogy veszítjük el a saját valóságunkat. Zeller darabjában Kern András játszotta Andrét, rajta keresztül láthattunk bele ebbe az állapotba. A hóbortos óraelhagyástól kezdve egészen odáig, míg a karakter újra gyermeknek képzelve magát egy kórházi ágyon szólongatja rég elhunyt édesanyját.

Keveset hallunk erről a betegségről, sokan még nem is találkoztunk demens beteggel, de általánosan elmondható, hogy aki már látta közelről, hogyan lesz valaki árnyéka önmagának, megérzi a probléma súlyát. A nyugati világ hiába tabusítja a halált, mindenki tisztában van a létezésével, érti működését.

Koltai Róbert és Szirtes Balázs szereplésével rendezett Gaál Ildikó egy kétszereplős előadást Batang felé címmel. Christian Gundlach a darab szerzője, eredetileg zenész-karmester, akinek demens nagyapja élete adta az ihletet az íráshoz.

A történetben egy férfi mesél ápolójának a saját tengerész múltjáról, amiről később kiderül, hogy nem létezett. A rendezőnő azt akarta megmutatni, hogy ez a szörnyű betegség mégis hogyan képes hitet adni és a valóság elvesztésével párhuzamosan megtanítani álmodni egy férfit, az érzelmi emlékezetre építve, amely furcsa módon akár mindvégig megmarad. A tragikum mellett megőrizve az alapvetően pozitív életszemléletet költészetet csempész a drámába.

Ennek kapcsán kérték fel őket, hogy készítsenek másfél perces spotokból érzékenyítő kisfilmet, bemutatva az időskori demencia leggyakoribb tüneteit.

Szerettük volna azokat a viselkedési furcsaságokat bemutatni, amikkel az emberek, a hozzátartozók nem különösebben tudnak mit kezdeni. A vágás során kiderült, sikerült olyan sorrendben összeállítani az epizódokat, hogy abban a betegség íve, lefolyása is megmutatható. Ezek emberi történetek, olyanok, amiket nekünk is meséltek ismerősök. Erős volt számomra a személyes érintettség is: édesanyám vaszkuláris (azaz szív- és érrendszeri eredetű) demenciával küzdött. Ez más betegség, de az Alzheimerhez hasonló tünetekkel jár. Sokáig kerestük a film helyszínét, végül a fiamnak, Mucsi Balázsnak, aki a színházi darabnak is látványtervezője volt, eszébe jutott anyukám lakása, és ez telitalálatnak bizonyult. Egyrészt tiszteletadásnak szántam, másrészt tényleg ettől volt otthonérzetünk. A kisjátékfilm kétharmada ott játszódik