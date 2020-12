Gyermekpályázatot hirdet az épülő Néprajzi Múzeum

Az épülő Néprajzi Múzeumban önálló gyermek- és ifjúsági kiállítótér nyílik, amelyet a leendő látogatók is formálhatnak, többek között arról is dönthetnek, mint hogy mi legyen a kiállítás végleges neve, illetve szavazhatnak a tárlat kabalájáról is. A múzeum online pályázatot hirdet a gyerekek számára, ebben első körben egy tárgy történetét keresik. Herold, a malac (aki a videóban is látható) nagyon szeretne bejutni a múzeumba, azonban ahhoz, hogy ő is kiállítási tárgy lehessen, történetre van szüksége.

A kurátorok a leendő látogatók segítségét kérik abban, hogy találják ki, és meséljék el Herold lehetséges történeteit, és töltsék fel a készülő kiállítás weboldalára.

A leendő kiállítás a tervek szerint csaknem ezer négyzetméteren biztosítana aktív megismerést és személyre szabott felfedezést minden látogatónak, ismerkedni lehet a múzeum műtárgyaival és azok történeteivel, sőt, akár a múzeumban is lehet éjszakázni – adta hírül az intézmény az Indexhez eljuttatott közleményében.

A múzeum a tárlat alakításába szorosan bevonja a célközönséget, hogy minél többen a sajátjuknak érezhessék azt. A leendő ifjú látogatók olyan kérdésekben is dönthetnek majd, mint hogy mi legyen a kiállítás végleges neve, illetve szavazhatnak a tárlat kabalájáról is.

A többlépcsős kommunikáció a közösségi média tereiben, valamint a kiállítás saját weboldalán zajlik egészen 2021 nyaráig. A közönségre a kiállítás készítésének későbbi szakaszaiban is partnerként tekintenek, ezért tartalmi kérdésekbe, fontosabb döntésekbe is bevonják majd őket, és lehetőséget adnak arra, hogy a már felépült kiállítást is formálhassák a különböző kiállítási tárgyak, a muzeológusok vagy egymás segítségével.

A pályázatnál műfaji megkötés nincs, rajzok, festmények, dalok, versek, novellák, mesék is érkezhetnek. Az alkotások beküldési határideje december 31.

Az első száz beküldő két darab belépőjegyet kap a városligeti Néprajzi Múzeumba.