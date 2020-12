Barátai, kollégái búcsúznak Pécsi Ildikótól

Vujity Tvrtko író, újságíró, televíziós riporter egy pár évvel ezelőtti , Pécsi Ildikóval készített riportját osztotta meg közösségi oldalán, egy szívhez szóló üzenettel:

Filmkészítő vagyok. Riporter. Nagyinterjúkat ritkán készítek, ám akkor annyira meghatott Pécsi Ildikó, hogy most, a gyász óráiban azonnal bevillant akkori kérése. Azt mondta, hogy hozzám bármikor eljön, mert szeret, de kéri, hogy a legvégén adjak neki egy percet, ami csak az övé. Az övé volt az a perc, ám aztán egy perccel később már mindenkié lett! Csak azért az egyetlen percért (is) érdemes volt! Őrizem a szemedet! Isten nyugosztalja, drága Művésznő.

Ábel Anita színésznő, televíziós műsorvezető összetörten búcsúzik:

Nehéz bármit is írni. A mentorom voltál, hittél bennem, szerettél. Köszönöm a bizalmad, hogy rendeztél és játszhattam is veled... nehéz most bármit írni... Isten veled, színésznők királynője.