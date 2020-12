Bérczesi Róbert jr. új lemeze és videóklipje először az Indexen

A VIDEÓKLIPRŐL:

Ez a dal a barátságról, illetve magukról a barátokról, a barátoknak és a barátokhoz szól, és valami olyasmit szerettem volna kifejezni a videóklipjében, hogy az ember hiába érzi magát egyedül, vagy hiába van akár ténylegesen is egyedül, amikor szüksége van a barátaira, és szólítja, megidézi, előhívja vagy netán megénekli őket, akkor ezek a barátok előbb-utóbb elkezdenek fel-felvillani az életében, egészen addig, amíg végül teljes valójukban is megjelennek az ember körül.

Azt kívánom nektek, hogy benneteket is ilyen csodálatos barátok vegyenek körül az életetekben, mint engem!

A DALOKRÓL:

Elárulok egy titkot: igazából sohasem érdekelt, hogy a nagyközönség mit gondol a dalaimról. Mindig is az számított egyedül, hogy nekem és a barátaimnak tetsszenek. Ez itt a tizedik lemezanyag, amelyet kiadok a kezeim közül, és most először azt szeretném, kedves közönség, hogyha ti is megszeretnétek ezeket a számokat, mert olyan ártatlanok és a maguk módján annyira kedvesek, olyannyira telve vannak szeretettel, amennyire csak a valódi szerelemgyerekek képesek.

Love You! (Szeresd „You”-t!)

BéRCZeSi RóBeRT JR. BuDaPeST 2020. NoVeMBeR 25.