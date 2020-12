George Clooney és a hasnyálmirigy-gyulladás

George Clooney, a Vészhelyzet sztárja a minap kórházba került. Ezúttal azonban nem orvost alakító színészként, hanem a másik oldalról, vagyis betegként érkezett a falak közé. A Mirror angol lap tudósítása szerint az 59 éves művész új filmje, a Midnight Sky (Éjféli égbolt) forgatásán tartózkodott Finnországban, az északi sarkkör környékén. Erős, szinte kibírhatatlan hasi fájdalmakra panaszkodott, és akut hasnyálmirigy-gyulladással diagnosztizálták. Ennek nyomán bemutatjuk, milyen betegség a hasnyálmirigy-gyulladás.

A fő kiváltó okok között az epekövesség és az alkoholfogyasztás szerepel, az előbbi inkább hölgyeknél, az utóbbi pedig inkább férfiaknál gyakoribb, de természetesen vannak kivételek. Léteznek ritkább okai is, mint például a vér magas kalciumszintje, esetleg extrém vérzsírértékek, gyógyszermellékhatás, de ezek gyakorisága eltörpül az előző kettő mögött.

A közvetlen kiváltó ok általában egy parti, komolyabb alkoholfogyasztással, illetve zsíros ételekkel. A fő tünet, mint Clooney esetében is, a heves hasi fájdalom, de gyakori a hányinger és a hányás is. A diagnózisban segít a vérvétel, amely során emelkedett plazmaértékeket mutatnak a hasnyálmirigy emésztőenzimjei, az amiláz és a lipáz, de hasznosak lehetnek a képalkotó eljárások is, így a hasi ultrahang, a CT, esetleg az MRI is, amelyek kimutatják a hasnyálmirigy duzzanatát, gyulladását, esetleg epekő jelenlétét, vagy a közös epevezeték tágulatát, elzáródását. Ezek segítenek a szövődmények kimutatásában is, ilyen például a hasnyálmirigy egyes részeinek elhalása (nekrózis), vagy a cisztaképződés.

A gyógymód a kiváltó októl is függ, de mindig része a koplalás, melynek során infúzióval gondoskodnak a szervezet hidratálásáról. Epekő vagy epevezeték-elzáródás esetén műtét jön szóba, esetleg endoszkópos beavatkozás. A betegség súlyos, sőt kezeletlen esetben akár halálos lefolyású is lehet. A kúra és a gyógyulás része minden esetben a szigorú alkoholtilalom is. Ennek hiányában a betegség kiújulásával vagy fellángolásával számolhatunk, ami így idültté is válhat.

Az idült hasnyálmirigy-gyulladás akár emésztési zavarokhoz, cukorbetegséghez, sőt hasnyálmirigyrákhoz is vezethet.

Nem Clooney az egyetlen sztár, aki hasnyálmirigy-gyulladást kapott. Így járt a fényes karrier előtt álló svéd DJ és zeneszerző, Avicii is, akinek végül teljes leromlásához vezetett, és minden bizonnyal közrejátszott korai halálában is a kór. Ő azonban saját bevallása szerint nem tudta abbahagyni az ivást.

A közhiedelemmel ellentétben az Apple egykori vezére, Steve Jobs nem a klasszikus értelemben vett hasnyálmirigyrák, vagyis az adenokarcinóma áldozata lett. Ő egy jóval ritkább és alkoholfogyasztással nem összefüggő daganatban, inzulinómában szenvedett, ami a hasnyálmirigy inzulint termelő sejtjeiből indul ki, és az epekövességhez sincs köze.

Hogy George Clooney esetében mi vezetett heveny hasnyálmirigy-gyulladáshoz, arról nincs hivatalos közlemény, de az közismert, hogy Finnország téli hidegében mi a leggyakoribb elfoglaltság. Azt viszont kizártnak vehetjük, hogy a nyilatkozatában szereplő túlzott fogyás okozta volna. Mint fentebb megírtuk, a koplalás ugyanis inkább kíméli a hasnyálmirigyet.

(Borítókép: George Clooney. Fotó: Rodin Eckenroth / Getty Images)