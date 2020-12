Harrison Ford még egyszer visszatér Indiana Jonesként

Harrison Ford még egyszer, utoljára Indiana Jones szerepébe bújik a Disney készülő filmjében – írja a BBC a szórakoztatóipari óriáscég bejelentése nyomán.

Ford visszatéréséről a Disney egy online prezentációban számolt be. A filmet – amelynek a címét még nem ismerjük – James Mangold rendezi, és várhatóan 2022-ben kerül majd a mozikba.

Várhatóan ebben a filmben láthatjuk majd utoljára Harrison Fordot Indiana Jonesként.

Frank Marshall, a film producere egy interjúban nemrég azt nyilatkozta, hogy jelenleg még a film forgatókönyvén dolgoznak.

Harrison Ford korábban úgy nyilatkozott, hogy nagyon örülne annak, ha visszatérhetne még a vászonra a híres kalandor szerepében.

A korábbi filmekben láthattuk, hogy Indiana Jones karaktere milyen fejlődésen ment keresztül, és nagyszerű lenne, ha egy újabb film készülhetne róla

– mondta a színész, hozzátéve azt is, hogy véleménye szerint az eddig készült Indiana Jones-filmek túlságosan is akciódúsak lettek. "Számomra az volt érdekes a karakterben, hogy volt bátorsága, esze, intelligenciája, és ha ijesztő helyzetbe is került, mindig sikerült túlélnie. Ezt el tudom játszani" - mondta Harrison Ford.

Ford először az Indiana Jones és az elveszett frigyláda fosztogatóiban (1981) szerepelt először Indiana Jonesként. A második részt, A végzet templomát 1984-ben vitték vászonra, amelyet aztán Az utolsó kereszteslovag (1989) és A kristálykoponya királysága (2008) követett.