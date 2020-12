For Life-sztár az Indexnek: egyetlen faj van, az emberi

Nicholas Pinnock olyan filmek szereplője, mint az Amerika Kapitány, most azonban a valós történeten alapuló For Life című börtönpolitikai sorozatról adott miniinterjút az Indexnek.

Tele a virtuális videotéka a bíróságon, illetve a börtön falain belül játszódó külföldi sorozatokkal, ráadásul a produkciók többsége kimondottan sikeresnek mondható. Elég csak a pár éve sugárzott The People v. O. J. Simpson: American Crime Story első évadára, vagy a 91 részes, tavaly befejezett Netflix-fenoménra, az Orange Is The New Blackre gondolni, és máris két zseniális sorozatba botlunk.

Aki az említett két műsort nyomon követte, sőt szerette, az bizonyára nagy reményekkel kezd(ett) neki az év elején debütáló For Life-nak is. És habár az említett két sorozatot nem szárnyalta túl, a főszereplő Pinnock alakítása mindenképp meggyőzőre sikerült.

Mindenféle spoiler nélkül elég annyit tudni a sorozatról, hogy az Isaac Wright Jr, egy hamis drogvádakkal elítélt, ám később sikeres ügyvéddé vált fekete férfi életén alapul. Az életfogytiglanra kárhoztatott „drogbáró” a börtönben kitanulta a mesterséget, és hibás ítéletek végkimenetelét fordította meg 20 börtöntársa esetében, míg végül a saját ártatlanságát is sikerült bizonyítania.

A For Life esetében nem dokumentumsorozatról beszélünk, hanem egy megfilmesített és kiszínezett életútról,

amelyben Wrightot Pinnock karaktere, vagyis Aaron Wallace helyettesíti. Az első évadot az idén sugározták, míg a második felvonás előreláthatólag tavasszal érkezik az AXN csatornára.

Csörög a telefon, a Zoom-hívás Londonból jön. A vonal másik végén Nicholas Pinnock, vagyis még csak az őt közvetítő hölgy. Aztán kapcsolják a színészt. Pinnock akcentusa feltűnő. Londonban született, de a sorozatban amerikai hanglejtéssel beszél.

Mennyiben más valós személyen alapuló sztorit feldolgozni, mint egy teljesen fiktív szereplőt alakítani?

Más. Van egyfajta felelősségérzet az emberben, viszont egy olyan sorozatról beszélünk, amit csupán inspirált egy valós esemény. Nem kellett úgy kinéznem vagy beszélnem, mint Isaac Wright Jr. A férfi egy változatát kellett eljátszanom. Ez néha megnehezítette a dolgomat, hiszen amikor az ember egy valós személyt alakít (mint egy életrajzi filmben), akkor lehet csalni a sminkkel, a ruhákkal, a viselkedés utánzásával, szóval van egyfajta útmutató ahhoz, hogy tökéletesen és hihetően játssza el a karaktert. Amikor viszont csak az alapok adottak, akkor sokkal nehezebb hihetővé varázsolni a figurát, hogy a nézők felismerjék a benne lakozó igazi embert.

Tanult valamit Aaron Wallace karakterétől?

Ó, persze, rengeteget. Hihetetlenül sokat. Olyan akaratereje és összpontosító-képessége van, ami megvan bennem is, csak éppen teljesen más formában. Aaron nagyon ravasz ember, az első évadban megmutatkozik, hogy mennyire a saját érdekeit nézi. Közben meg egy megfontolt valaki, ami elengedhetetlen képesség ahhoz, hogy az ártatlanságát bizonyítsa. Gyakran felhasznál másokat a céljai eléréséhez. Ilyesmit én korábban sosem csináltam, és kétlem, hogy bármikor is fogok. (Nevet.) A szerep viszont megtanított rá, hogy nem mindig tudsz szabályszerűen viselkedni. Én egyszerre vagyok szabálykövető és lázadó ember, mégsem olyan értelemben, mint Aaron. A saját identitásomról tudtam meg olyan dolgokat, amiket azelőtt észre sem vettem.

Mit gondol, kikből áll a sorozat célközönsége? Nem, korosztály, rassz...

Szerintem csak egy faj létezik: az emberi. Ilyen értelemben mindenkihez szól, nem feltétlenül a kisebbségek képviselőihez, csak mert nekik más a bőrszínük. Mindenkinek érdemes tudnia az egyes közösségeket érintő igazságtalanságokról, amik ebben az országban történnek, legyen az illető fiatal vagy idős, nő vagy férfi. Ennek véget kell vetni, különben folytatódni fog az ellenük irányuló jogtiprás. Ez persze nem csak erre az országra jellemző, az egész világon történnek hasonló esetek. Rengeteg színes bőrű és kisebb kultúrához tartozó ember él át hasonlókat. Végtelenül sok üzenetet kapok a közösségi médiában a világ minden pontjáról, és ezek a levélírók valamennyien bele tudták helyezni magukat a sorozat egy motívumába vagy kérdéskörébe. Nézték a részeket, most pedig követelik a folytatást.

