Virtuális lesz a Sundance Filmfesztivál

Virtuális formában rendezik meg a 2021-es Sundance Filmfesztivált. A története során először online térbe költőző független nemzetközi filmmustrán 72 alkotás debütál – mondták el a szervezők.

A január 28. és február 3. között zajló Sundance Filmfesztivál nyitányaként Nanfu Wang kínai propagandáról és Covid–19-betegségről szóló In the Same Breath című dokumentumfilmjét és Ahmir „Questlove” Thompson Summer of Soul című, az 1969-es harlemi kulturális fesztiválról szóló dokumentumfilmjét vetítik.

Egy nagy dobással akarjuk kezdeni a fesztivált. Fontosnak éreztük, hogy olyan filmeket mutassunk be, amelyek tükrözik, hogy miken mentünk keresztül ebben az évben

– magyarázta a választást Kim Yutani, a fesztivál programigazgatója.

Az In the Same Breath az igazság kereséséről szól, egyúttal merész vádirat a kínai és amerikai vezetés felelősségéről. Questlove dokumentumfilmjének egyik kuriózumát pedig az adja, hogy eddig nem publikált felvételeket is tartalmaz a harlemi fesztiválról, amelyek több mint fél évszázada pihentek a dobozban. Tabitha Jackson, a Sundance fesztiváligazgatója szerint történelmi szempontból is fontos dokumentumfilmről van szó, amelyet egy elsőfilmes rendező készített.

De ami ennél is fontosabb, hogy lenyűgöző alkotás: örömteli, vibráló és színes, társadalmilag elkötelezett és szépen kidolgozott

– méltatta az igazgató.

A fesztivál egyik kedvence lehet a Szezám utca című gyermekműsorról készített dokumentumfilm, a Street Gang: How We Got To Sesame Street a szervezők véleménye szerint, akik az írónő Amy Tanről és a Rita Moreno színésznőről készült portréfilmeket is a közönség figyelmébe ajánlották.

A Sundance alapítója, Robert Redford üzenetében hangsúlyozta, hogy Jackson irányításával új közös jövőképet alakítottak ki,

olyat, amely tiszteletben tartja a felpezsdítő, évenkénti utah-i összejövetelek szellemét és hagyományait, ugyanakkor teret enged a fantáziadús új lehetőségeknek egy új online formátumban.

A Sundance Filmfesztivál jegyeit január 7-től kezdik árulni.