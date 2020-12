Időutazzon el Karácsony Budapestjéről!

Ha mindig is érdekelte, hogy milyen volt a II. világháború előtti Budapest, ha sétált volna az egykori Kálvin téren, vagy betért volna a Blaha Lujza téri Nemzeti Színházba, akkor most egy nosztalgikus film segítségével megteheti. Egy kreatív stúdió életre keltette Budapest eltűnt épületeit, melyek most nemcsak fotóként bukkannak fel, hanem ezúttal a képek filmmé változnak.

A különleges animációs sorozat első részében – többek között – látható

a régi Nemzeti Színház,

a Hungária Nagyszálló,

a Döbrentei téri Szent Demeter-templom,

a Kálvin tér

a Lloyd-palota

A dolog érdekessége, hogy ezekről a helyekről most először mozdulnak meg a fotók. Az Animatiqua Stúdió szerint a film legnagyobb különlegességét az a paradox hatás adja, amikor a néző azt érzékeli, hogy mozog a Duna a régi Erzsébet híd alatt, hogy a felhők hol lassabban, hol gyorsabban szállnak, csobog a szökőkút, felbukkan egy kismadár, egy autó vagy épp a Dunán egy hajó. Így egy teljesen más világba csöppen a néző, mintha csak egy álló képet nézne, ráadásul egy olyan korszakba kerül, ahol a legtöbben még nem is éltünk.

„A technológia, amivel ez a film készült, Magyarországon nem megszokott, általában a hollywoodi filmeknél használnak ilyen trükköket. Egy videóból bármikor tudunk állóképet csinálni, de fordítva ez nem igaz. Egy fényképből videót csinálni már egy komolyabb technikai tudást igényel” – mondta Kondacs András, a sorozat megálmodója, aki a filmek forrásához a Fortepan képeit használta fel.

Bár az első film még csak most készült el, ma debütált, a sorozat következő második része mind zenében, mind dramaturgiájában a detektíves filmek hangulatát fogja megidézni, és lehet majd nyomozni, hogy mi, miért és hogyan tűnt el Budapestről.