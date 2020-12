Vilmosék karácsonyi fotójánál ma nem lesz cukibb

Az, hogy tökéletes család, arról Vilmosék lépten-nyomon biztosítják alattvalóikat. Mosolyalbumuk karácsonyi fotója nem csak az Egyesült Királyság vágyott pillanatképe, már mi is rettentően vártuk. Nos, nem kell tovább, mert ez is napvilágot látott. A cuki fotó Instagram-bejegyzésük értelmében Vilmos és Katalin karácsonyi üdvözlőlapján is szerepelni fog.

Az ilyen jellegű képek mindig lehetőséget adnak a rajongóknak, hogy kiderítsék, ki mit visel a képen, és adott ruhadarab azonnal a vásárlási listák élére is kerül. Jelen esetben Charlotte hercegnő bájos pulóvere esélyes a 2020 bestseller karácsonyi pulcsija címre.