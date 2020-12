A Tudhattad volna lett az új Csernobil

Tavasszal, a pandémia első hulláma idején világszerte lockdown volt, gyakorlatilag bezárták az országokat. Az emberek nem jártak munkába, megszűntek a szabadtéri, kulturális és egyéb programok, a rengeteg szabadidő úgy csapódott le, hogy a tanítástól a jógáig minden az online térbe költözött, felértékelődött a streaming, és sokan választották az HBO GO-t

– kezdte helyzetelemzését Pinczés-Pressing Ádám, az HBO Magyarország PR-vezetője.

A streaming szolgáltatók hagyományosan nem osztanak meg nézettségi vagy előfizetői adatokat, de a szakember annyit azért elárult, hogy

a március-áprilisi karantén hetei mind nézettségben, mind regisztrációszámban összemérhetőek voltak a karácsonyi időszakban elvárt eredményekkel.

A karácsony pedig általában elégedetté teszi a televíziócsatornák, illetve az online elérhető tartalmak eladóit. Ilyenkor az éves átlagot jóval meghaladó számban regisztrálnak és néznek filmeket, sorozatokat, családi és gyerektematikájú tartalmakat, egyszerűen azért, mert több a szabadidő, és együtt vannak a családok. A járvány miatti korlátozások nyári megszűntével mindenki arra számított, hogy jön a visszaesés, de Pinczés-Pressing Ádám szerint az HBO-nál viszonylag stabil maradt a bázis.

Nyáron sem estek vissza

– Olyan tartalmakat mutattunk be nyáron és ősszel is, amelyek bent tartották a nézőket, illetve újakat is tudtak hozni – indokolta az eredményt.

Tavasszal elérhetővé tették a Marvel-filmeket, nyáron az összes Star Wars-tartalom megérkezett, ősszel újabb saját gyártású tartalmakkal (Patria, Mi vagyunk a medvék, 30 ezüst, Talált pénz) jelentkeztek. Ezek közül is kiugrott az október végén bemutatott Tudhattad volna (The Undoing) fogadtatása.

– Tudtuk, hogy szeretni fogják, de Nicole Kidman és Hugh Grant párosa nézettségben és új előfizetőket illetően is olyan számokat hozott, amelyekhez hasonló a Csernobil óta nem volt – szögezte le a szakember.

– Decemberben is ezen az úton folytatjuk – elérhetővé tettük a James Bond-filmeket, felkerült a Normális emberek, a Négy esküvő és egy temetés – az ilyen típusú filmeket, sorozatokat szeretik a nézők a karácsonyi időszakban.

A járvány miatti újabb rendkívüli intézkedések, a kijárási tilalom, illetve a színházak, mozik, szórakozóhelyek bezárása sok tekintetben hasonlít a tavaszi teljes karanténra, de az HBO saját kimutatásai szerint ez nem okozott újabb ugrásszerű növekedést.

– Ezekre a hónapokra – tekintettel a már felsorolt tartalmakra – amúgy is magasabb nézettséget terveztünk, tehát nem mondhatjuk azt, hogy november közepe óta kiugróan megnőtt volna a regisztrációink száma a kijárási tilalom miatt.

A hazai közönség szereti a magyar filmeket

Pinczés-Pressing elmondta: – Készültünk erre az időszakra, tudtuk, hogy jönnek új tartalmak. Október elején mutattuk be a Visszatérés Epipóba című dokumentumfilmünket, ami óriási érdeklődést váltott ki. Az adataink alapján messze ez lett

az év legnézettebb dokumentumfilmje az HBO GO kínálatában.

Emellett szeptember óta szinte minden hónapban felkerül egy-két magyar film. Kezdtük a FOMO: Megosztod, és uralkodsszal, folytattuk Drakulics elvtárssal, jött a Visszatérés Epipóba, aztán egy exkluzív tartalom, Zuniverzum – Jelenetek egy szerelemből Gryllus Dorkával és Simon Kornéllal a főszerepben. Novemberben bemutattuk a Valan – Az angyalok földje című thrillert, december végén pedig jön az Apró mesék. A nézőink szeretik a magyar filmeket, amik gyakran sales driverként is működnek. Sales drivernek nevezzük azt a tartalmat, amit regisztrálás után elsőnek néz meg az új előfizető, tehát feltételezzük, hogy ezért választott minket. 2018 tavaszán tettük elérhetővé a Kincsem és a Testről és lélekről című magyar filmeket, amelyek végül az éves toplistákon is előkelő helyen szerepeltek.

A magyar filmek kapcsán továbbra is cél, hogy exkluzívan, elsőként nálunk legyenek elérhetőek, és már van is pár tervünk 2021-re, de erről majd később.

2020 számokban Csaknem 7200 órányi tartalom vált elérhetővé az HBO GO kínálatában, több mint 500 filmet mutattak be az HBO platformjain, hetente átlagosan 10 új tartalommal frissült a választék, 180 sajtóanyagot küldtek ki január 1. és december 15. között, 60 új sorozattal bővült a kínálat, 45 friss évaddal folytatódtak a kedvenc sorozatok, 54 új dokumentumfilmet láthattak a nézők, 10 éves születésnapját ünnepelte a magyar fejlesztésű HBO GO platform, 3 éve van lehetőség közvetlen előfizetésre

Konkurencia

Nagy vetélytárs a Netflix, és néhány hete elindult a FILMIO is, a „magyar Netflix”, ahol hazai filmes alkotásokat lehet streamelni. A HBO sajtófőnöke szerint ez kifejezetten jó hatással van a piacra:

– A FILMIO egy jó platform arra, hogy olyan magyar filmeket láthassunk, amelyeket eddig nehéz volt megtalálni a neten. Most legális forrásból, jó minőségben nézheti meg bárki a nagy klasszikusokat, illetve mindazt, ami a magyar filmgyártás eddigi eredményeiből érdekli. Az se baj, ha van köztük olyan is, ami a mi kínálatunkban is szerepel. Mivel alapvetően más az üzleti stratégiájuk, elfér a piacon egy ilyen típusú, magyar filmekre koncentráló szolgáltatás. A Netflix esetében is örülök, hogy jelen vannak, kiemelkedő az edukációs szerepük a magyar piacon is az online tartalom fogyasztását illetően. Elférünk egymás mellett.

(Borítókép: Jelenetkép a Tudhattad volna című sorozatból. Fotó: HBO)