Azt mondják, mindenből a házi, a saját a legjobb, így gondoltuk mi is, ezért megmutatjuk, hogyan is lehet ezt a jellemzően magyar karácsonyi finomságot elkészíteni.

A zselésen túl is van élet, legalábbis a magyar emberek szaloncukor iránti igényei ezt mutatják az elmúlt években. Biztosan sokakban felsejlenek olyan emlékek, amikor gyermekkorukban a karácsonyi ünnepkör végére, netán előbb is a családi karácsonyfát már csak üres szaloncukor-csomagolások lepték el. A szaloncukor nemhogy nem akar kimenni a divatból, de egyre több ízben és egyre jobb minőségben elérhető. Ráadásul az idén először megrendezték az év szaloncukraversenyét is, amiről az Index beszámolt.

A szaloncukor a magyaroké

Nincs még egy ország, ahol ennyire népszerű lenne ez az édesség, Magyarországra is francia–német közvetítéssel jutott el, majd vált igazi sikertörténetté. Érdekesség, hogy úgy tűnik, kezdi ismételni magát a történelem, hiszen kezdetben, a szaloncukor hőskorában, a XIX. század első harmadában a családok cukrászatokban vásárolták ezt a finomságot, amit kézzel készítettek, és csak jóval később, a század végén álltak át a gépi előállításra. Az első ilyen gépe nem mellesleg a legendás cukrásznak, Stühmer Frigyesnek volt.

Keressük a minőséget

A magyar kézműves csokoládémesterek beszámolói alapján napjainkra egészen odáig jutott a szaloncukor iránti igény, hogy egész egyszerűen nem tudnak a manufaktúrák annyi kézzel készített, a legjobb alapanyagokból álló édességet előállítani, mint amennyi a magyar embereknek kellene. Ebbe az Index nem nyugodhatott bele, ezért gondoltuk úgy, hogy megmutatjuk, hogyan is lehet otthon egy kis idővel és kellő fantáziával elkészíteni a szaloncukrot. Próbálja ki ön is!

Szaloncukor házilag

