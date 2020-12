Idén nekik nem csilingelt a kassza

A koronavírus-járvány nem csak a filmforgatásoknak tett keresztbe. Számos kedvelt sorozatot kaszáltak el az idén, mert a pandémia keresztülhúzta a számításokat, és már nem lehetett leegyeztetni az alkotókat egy következő évadra, illetve a biztonsági előírásokat is betartva túl költségesnek bizonyult a munka.

Mindezzel párhuzamosan az idén rengeteg film mozipremierjét halasztották jövőre. Vagy azért, mert a tervezett bemutató idején a filmszínházak zárva voltak, vagy azért, mert a lecsökkent látogatottság nem hozta volna vissza a jegybevétel után várt összeget, így a forgalmazók nem kockáztattak.

Fekete Özvegy (Black Widow) várható premier: 2021. május 6.

A Marvel-filmekből ismert, Scarlett Johansson által életre keltett veszélyes és legalább annyira dögös ex-KGB-ügynök Bosszúálló kapott külön filmet. Natalia Romanova előtörténetét a Marvel Studios gyártja, a Walt Disney Pictures forgalmazza. Fél évet még minimum várhatunk rá, hogy végre kiderüljön, mi is történt a fekete özveggyel Budapesten.

Nincs idő meghalni (No Time to Die) várható premier: 2021. április 1.

A James Bond-széria huszonötödik filmje. Daniel Craig ötödik és egyben utolsó lehetősége, hogy a kortalan 007-es ügynök bőrebe bújva élvezze a gyönyörű nők társaságát, s hogy megmentse a világot. A történet szerint Bond már visszavonult és pihenéssel tölti az idejét, amikor is egy régi barátja, kollégája a nyugdíjas szuperkém segítségét kéri.

Wonder Woman 1984 várható premier: ?

Amerikában a Warner Bros. december végén a mozikba bocsátja a filmet, ezzel párhuzamosan viszont az HBO Max streamingszolgáltató kínálatába is fellövik, ám mivel nálunk még tart a veszélyhelyzet, így csak reménykedhetünk abban, hogy 2021 elején már moziban láthatjuk a Wonder Woman folytatását. A filmben a csodálatos Gal Gadot karaktere kémnek szegődik, és azt a feladatot kapja, hogy levadássza a Szovjetunió egyik legveszélyesebb és legkegyetlenebb ügynökét.

Dűne (Dune) várható premier: 2021. szeptember 30.

Igazi dominóeffektus, a Warner Bros. a járvány miatt mindent tovább tolt. A Dűne például majdnem egy évet csúszik, mert bemutatója a Wonder Woman 1984 amerikai premierdátumához lett volna közel. Tavasszal az új James Bond-film tolja arrébb, tehát maradt az őszi dátum. Így viszont a Robert Pattinson Batman-filmje átkerült 2022-re. A Dűne főszereplője a tinilányok nagy szerelme, Timothée Chalamet, de rajta kívül még Rebecca Ferguson, Jason Momoa, Zendaya és Javier Bardem is a színészek táborát erősíti.

Hang nélkül 2. (A Quiet Place Part II.) várható premier: 2021. április 22.

John Krasinski posztapokaliptikus sci-fi-thriller-misztikus-horror-drámája is átcsúszott jövő tavaszra, viszont Emily Blunt mellé Cillian Murphy is csatlakozott a produkcióhoz, szóval megéri várni. A film első része nem várt siker lett, ezért készült a folytatás. Addig is, amíg a magyar mozikba is megérkezik, mindenki várjon szép csöndben – bár a második részben olyan lények is felbukkannak, amelyek nem csak a zaj alapján vadásszák le áldozatukat.

Top Gun: Maverick várható premier: 2021 július 8.

A dominóeffektus a Paramountnál is működik. A stúdió Tom Cruise filmjét pakolta arrébb, hogy ne ütközzön a szintén náluk futó Hang nélkül második részével. A Top Gun: Maverick az 1986-os film folytatása lesz, a kortalan Ray Ban szemüveggel és a félelmetesen keveset öregedett Tom Cruise főszereplésével.

Kampókéz (Candyman) várható premier: 2021. augusztus 26.

A másfél órás horror kampókéz legendájából merít, miszerint: ha a tükör előtt ötször kimondjuk a nevet, megjelenik kampókéz és elkezd gyilkolni. Tipikusan az az ijesztgetős szóbeszéd, amit senki sem hisz el, de mindenki megcsinálja, miközben a néző halkan üvölt magában, hogy: „Hé, haver, ne, inkább maradj csöndb...” A filmet a 31 éves Nia DaCosta rendezte, és bár építkezik az 1992-es eredeti Kampókézből, a történet nem ugyanaz.

Morbius várható premier: 2021. március 18.

A rendező, Daniel Espinosa látványos Morbius című filmje is jövő tavaszra csúszott át. A Pókember világában élő Michael Morbius történetét vitték vászonra, aki halálos beteg, és mindent hajlandó megtenni a túlélésért. Így válik Pókember egyik legsötétebb ellenfelévé. A címszereplő Jared Leto, aki ebben az antihős szerepben jobban megtalálta magát, mint a 2016-os Öngyilkos osztagban, ahol a Jokerként leforgatott jeleneteinek legnagyobb százalékát kivágták.

Szellemirtók – Az örökség (Ghostbusters: Afterlife) várható premier: 2021. június 10.

A film az 1984-es Szellemirtók folytatása. A történet szerint a szellemek visszavonulót fújtak, és teljes a nyugalom New York utcáin. De hamar kiderül, hogy a békeidő csak átmeneti, és a világnak újra szüksége van arra, hogy valakik a kezükbe vegyék a plazmafegyvert. A filmben ez eredeti mozi szereplői közül is többen visszatérnek, de az új karaktereknek adják át a világ megmentésének terhét.

A felsorolt filmeken kívül a lista messze nem nem ért véget. Elmaradt az idén többek között a Ryan Reynolds főszereplésével készült Free Guy bemutatója, az új Wes Anderson-film, a The French Dispatch; tavaszra csúszott a Fatherhood is, A nagy visszatérők, A hívatlan, David Copperfield rendkívüli élete, Perzsa nyelvleckék, Tunéziai terápia, Szuperagy, Lelki ismeretek, Zuhanás, Irány a bárka!2, Előzmények törlése, A beszéd, A hercegnő és a hét törpe, Hajtóvadászat...