Clooney Trumpnak is beszólt

Lesz mozi jövőre is! Ez George Clooney véleménye, annak ellenére is, hogy legújabb filmje, a Midnight Sky a Netflixen debütált a sztár szándékai ellenére is. A nemrég hasnyálmirigy-gyulladáson átesett színész példás optimizmussal áll a helyzethez.

„A filmet a mozikba szántuk, és ennek megfelelően is forgattuk. Egészen más technikákat és felszerelést használtunk volna, ha eleve a Netflixre készül – nyilatkozta Clooney a Variety.comnak. Aggódtunk a filmszínházakért, amikor a tévé megjelent. Aztán amikor a VHS videók. Majd amikor a DVD és a Blueray, de mégis mindent túlélt a mozi. Túl fogja élni a Netflixet és a Covidot is. Igaz, hogy a filmet nem tudjuk jelenleg filmszínházakban bemutatni, de van ennél nagyobb problémája is a világnak éppen” – folytatta eszmefuttatását Clooney. A színész szerint az USA kormányának támogatnia kellene a filmipart a nehéz napokban.

Legyünk őszinték: Amerikai nem sok dolgot tud már exportálni a filmeken kívül

– véli Clooney. A filmipar és a mozik emberek millióinak ad munkát. A sztár szerint a Netflix és egyéb online streaming szolgáltatók inkább új lehetőségeket, mintsem veszélyt jelentenek, mivel így esetleg fiatalabb, kisebb költségvetéssel rendelkező stábok is tudnak forgatni. Jól jön a Netflix persze a pandémia során is, mivel így aki akarta, be tudta mutatni filmjét. Így döntött Clooney és csapata, viszont sok, nagy büdzsével dolgozó stúdió inkább a halasztás mellett voksolt, mint például a várva-várt James Bond-folytatás, a Nincs idő meghalni esetében is tették ezt az alkotók.

Clooney a szakmázáson felül szakított egy kis időt Donald Trump szapulására is, akit egyszerűen egy karizmatikus hordószónoknak nevezett a New York Times-ban. A demokrata beállítottságú színész nem áll meg az országhatároknál, mondandója, ha kell, határokon átívelő, amit mutat, hogy Orbán Viktort is többször kritizálta a közelmúltban.