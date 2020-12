Karácsonykor L. L. Juniornál vendégeskedett, közben kirabolták a Barátok Közt színészét

Élete egyik legszörnyűbb karácsonyán van túl Körtvélyessy Zsolt. A 79 éves Jászai Mari-díjas színész nemrég vesztette el a feleségét, Egerszegi Juditot. A szeretet ünnepét a lányánál, Kingánál és a vejénél, L. L. Juniornál töltötte, de sajnos eközben kirabolták.

– nyilatkozta a Barátok Közt korábbi színésze a Blikknek.

Már maga a tudat is borzalmas, hogy valaki járt a házamban. Kevesen tudják rólam, hogy gyűjtöttem a régiségeket. Rengeteg antik dolog, szobrok, pénzérmegyűjtemény volt a pincémben, amit most elloptak. Sejtem is, hogy kik állhatnak a dolog mögött, és megteszek minden szükséges lépést, hogy kiderüljön az igazság. Rengeteg pénzzel rövidítettek meg, még nem mértük fel a pontos kárt. Szinte egy élet munkája volt összegyűjteni mindent