A filmeknek nem csak a története, a hangulata is hatással van ránk. A maradék karácsonyi sütikhez, és az otthon töltött bekuckózós évkezdéshez, esetleg a privát szilveszteri bulik kipihenéséhez tökéletes program a filmezés. Főleg akkor, ha tudatosan olyan alkotásokat nézünk, amik reflektálnak jelenlegi állapotunkra.

Ilyenkor, év elején jó átgondolni az előző évet, és feltöltődni új energiákkal.

Tíz filmet hoztunk, ami megadja a löketet:

1. Egy különc srác feljegyzései (The Perk of Being a Wallflower) 2012

Egy felnőtté válós történet, ami azon alapszik, hogy a főszereplő fiú barátokra lel, hajlandó megismerni saját magát, nyitni a környezete felé, és ezzel párhuzamosan feldolgozni a múltjában őt ért tragédiákat. Egy film, amiben még Emma Watson is egész ügyes, ami abban nyilvánul meg, hogy nem csak a levegőt kapkodja és indokolatlanul ráncolja a szemöldökét. De ha nem így lenne, Logan Lerman, Ezra Miller, Nina Dobrev és Paul Rudd is zseniális. Viszik a hátukon az egészet. Jól megírt történet, ami után kedve támad az embernek egy száguldó autóból kilógva öröm-ujjongani.

2. Vándorút (The Way) 2010

A főszereplő, Tom (Martin Sheen) halott fia hamvaiért utazik Szent Jakab zarándok útjára, amit El Camino néven is ismernek. Tom semmit nem tud erről az útról, de a fiát ezen a zarándoklaton érte a halál, úgy érzi, tartozik neki annyival, hogy végigjárja helyette. A Camino a fizikai megterhelésen kívül a lélekre is hat, mert az ember közben egy belső utat is végigjár.

3. 8 mérföld (8 Mile) 2002

Ez a film örök klasszikus, de nem csak azoknak szól, akiket érdekel a hip-hop világa vagy rapet hallgatnak a nap huszonnégy órájában. A film már nagykorú, mégis ugyanolyan élettel teli, mint újszülött korában volt. Igazi újrakezdős film, főleg, hogy a karakter sosem tudott igazán hatost dobni, és szinte egész életét a starton töltötte. Nagyon felszabadító nézni, ahogyan az Eminem által játszott karakter megismeri és felvállalja önmagát.

4. Napos oldal (Silver Linings Playbook) 2012

Két mentálisan sérült ember szerelmi története. De ennél azért többről szól. A főszereplő Pat Solatano (Bradley Cooper) mindent elveszített. Munka, feleség, mentális egészség. Pár hónap pszichiátriai kezelés után kénytelen hazaköltözni a szüleihez, és újból felépíteni magát. Akkor ismerkedik meg Tiffanyval (Jennifer Lawrence), aki szintén másképp látja a világot, mint egy átlagember. Egymáson kölcsönösen segítve rakják rendbe újra magukat.

5. Good Will Hunting 1997

Sokszor fordul elő az életben, hogy egy ember nem bízik magában, viszont valaki más meglát benne valami különlegeset. A kérdés csak az, hajlandó elfogadni a segítő kezet? Főleg, ha tudja, hogy eddig a felé nyúló kezek inkább visszalökték a gödörbe? Hajlandó-e belekapaszkodni, és minden erejét arra használni, hogy ki is jöjjön a gödörből? Robin Williams és Matt Damon úgy tud megjeleníteni klisésnek tűnő jeleneteket, hogy azok visszakapják eredetiségük. Lélekemelő film kitörésről, barátságról, szerelemről.

6. Mentőexpedíció (The Martian) 2015

Ha már Matt Damon, nem maradhat ki ez a film sem, ahol egyetlen ember élete ugyanolyan fontos, mint a világ megmentése. Ezt jó látni. A Marson ragadt űrhajós leleményességét és azt is, hogyan és miért nem mondanak le róla földi társai. A Mentőexpedíció kicsit az összefogásról szól, és arról, hogy mindenki számít. De legfőképpen az, hogy ha magadra maradsz, ne azt nézd, mivel trágyázod a krumplit, amit megeszel.

7. Modern idők (Modern Times) 1936

Lenyűgöző, hogy egy 85 éves film is olyan tanulságokat fogalmaz meg, olyan alapvető, örök emberi igazságokat mutat meg, hogy 2021-ben is van értelme megnézni. Charlie Chaplin utolsó némafilmje után a néző válik kicsit szótlanná. Kortalan, elgondolkodtató, egy életben egyszer legalább látni kell. Valamit csak tud a film, ha most is felkerült egy tízes listára.

8. A remény rabjai (The Shawshank Redemption) 1994

Talán nincs ember aki ne látta volna, vagy ne ismerné a filmet. De 2020 olyan év volt, amiből muszáj kiszabadulni. Ez a film arra tanít, hogy értsük a remény lényegét, és azt is megmutatja, hogyan vezethet el mindez a céljaink felé.

9. Sabrina 1954

Egy vicces és egyszerre mélabús történet a kor nagyjaival. A főszerepben Audrey Hepburn és Humphrey Bogart. Ez a film is rávilágít arra, hogy ha valamit nagyon akarunk, ha valamit nagyon meg akarunk szerezni, akkor hajlamosak vagyunk az arcunkat nekinyomni a kirakat üvegéhez, hogy közelebbről csodáljuk azt, amire vágyunk. Csak azzal nem számolunk, hogy így nem látjuk a nagyobb képet. Valamint azt sem, ha valami más sokkal inkább passzolna hozzánk, arról nem is szólva, hogy a nagy bámészkodásban annyira beleheljük az üveget, hogy hibátlannak látjuk azt, amit nézünk. Néha érdemes mindentől és mindenkitől eltávolodni, hogy a dolgok új megvilágításba kerüljenek.

10. Egy makulátlan elme örök ragyogása (Eternal Sunshine of the Spotless Mind) 2004

Tipikusan az a film, ami nem egyszernézős, valószínűleg mindig más jelent. Az alaptörténet meta-gondolatokkal átitatott, vagyis látni kell, nem pedig beszélni róla. Korábban valószínűleg senki nem gondolta, hogy Kate Winslet és Jim Carry között működhet a kémia, de azóta inkább az a furcsa, hogy a színészek a valóságban nem találtak egymásra. Gyönyörű film, felkavaró, egyszerre szakítja szét a lelket apró pici darabokra, majd rakja össze. Elfelejthetünk dolgokat, de az érzelmeinket, a szívünket nem tudjuk becsapni.

(Borítókép: Egy különc srác feljegyzései. Fotó: Ascot Elite)