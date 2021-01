Ezeket érdemes darálni a könyvek helyett

Öt sorozatot hoztunk, aminek már vége, így biztosan megéri elkezdeni és végig is nézni őket. Ezek a történetek kerek lezárást kaptak, így biztosan nem kell attól tartani, hogy a felénél elkaszálják őket, és sosem derül ki, mi lesz a sztori vége.

Patrick Melrose (2018)

1 évad, 5 rész, 60 perces epizódok

Benedict Cumberbatch, Jennifer Jason Leigh, Hugo Weaving

Nagyon intenzív sorozat, elég mély, a történet nem könnyen befogadható. Mindössze öt óra, de legalább tízszer ennyinek hat. Mégis, a maga nemében páratlan, hiánypótló alkotás. A történet nem kronologikusan járja végig a főszereplő életét, ugrál az időben, de azt is érzelmekhez köthető logikával teszi. Humorával egyszerre megbotránkoztat, és fel is oldja azt a mérhetetlen fájdalmat, amit a látottak generálnak.

A sorozat főszereplőjének élete a számos gyerekkori trauma, lelki és fizikai bántalmazás miatt felnőttkori önpusztítássá alakul. Egy szétroncsolt lélek meséje ez, ahol az utolsó pillanatig nem lehet nézőként megítélni, hogy a saját világából kiábrándult arisztokrata begyógyítja-e lelki sebeit, vagy inkább elpusztítja önmagát.

Benedict Cumberbatch egyetlen karakter ezer arcát formálja meg, az öntelt gazdag beképzelt suttyótól a kétségbeesett, összetört, kiüresedett lélekig. Olyan mélységeket jár be, amiről a néző csak elsőre hiszi azt, hogy az már a gödör alja. A sorozathoz kell egy mély levegő, de aki szereti a drámát, a kifinomult humort, a zseniális színészi alakításokat, annak ez a sorozat is biztosan tetszeni fog.

IMDb-pontszám: 8.1

2. Hátrahagyottak – Leftovers (2014–2017)

3 évad, 28 epizód, részenként 60 perc

Justin Theroux, Amy Brennemann, Carrie Coon, Liv Tyler, Ann Dowd

Tipikusan az a sorozat, ami hiába ért véget évek óta, aki látta, az már az emlékétől a hatása alá kerül. Az alapszituáció az, hogy hirtelen eltűnik a lakosság 2 százaléka. Egyetlen csettintésre, mondhatnánk, de ennek semmi köze Thanoshoz és a Bosszúállókhoz. Eltűnnek gyerekek, szülők, szerelmek, testvérek, magzatok.

Vannak családok, ahol mindenki megmarad, és van olyan is, aki mindenkijét elveszíti. A sorozat eszméletlenül izgalmas, egy pillanatig sem enged unatkozni. A sztori azt mutatja be, hogy a különböző személyiségek, különböző sorsú emberek hogyan tudják mindezt feldolgozni. Szekták, lázadások, összetartás, örök remény; vagy félelem, hogy ez a valami netán újra megtörténik. A három évad mindegyike új szintre emeli a sorozatgyártást.

IMDb-pontszám: 8.3

3. Mr. Robot (2015–2019)

4 évad, 46 epizód, részenként 50 perc

Rami Malek, Christian Slater, Carly Chaikin, Portia Doubleday, Martin Wallström

A Mr. Robot az a sorozat, ami néhány részenként képes akkora csavart belevinni a történetbe, hogy az teljesen felborítja az addig megértett világot, és pont ebben rejlik zsenialitása. Nem mindegyik évad olyan erős, mint a legelső, megosztó kritikákat kapott, de még így is az elmúlt tíz év egyik legjobb sorozata lehet.

Ahány néző, valószínűleg annyi a tipp és az ötlet, hogy ez a sztori végül hová fut ki, de a lezárása zseniális. A sorozat dinamikája is páratlan. Pár ember története, egy csoport története, a világot uraló egy százalék története, és mégis, az egyén története. Rami Malek ebben a sorozatban mutatta meg, mekkora színész, a Bohém Rapszódia című filmbe csak azért ment át eljátszani gyorsan Freddie Mercuryt, hogy még több figyelmet kapjon utána a Mr. Robot. Persze ez nem igaz, de akár lehetne az is.

IMDb-pontszám: 8.6

4. Új lány – New Girl (2011–2018)

7 évad, 146 epizód, részenként kb. 20 perc

Zooey Deschanel, Jake Johnson, Max Greenfield, Hannah Simone, Lamorne Morris

Az előzőkhöz képest nagy műfaji ugrással folytatjuk a listát, ugyanis a New Girl sitcom, méghozzá igazán vicces és kedves fajta. Kerek lezárást kapott. Akinek Zooey Deschanel eddig a sorozatig nem lopta be magát a szívébe, annak most végérvényesen beköltözik a bal pitvarhoz. Szerethető karakterek, eredeti humor és nyilván rengeteg kiszámíthatóság, de egy ilyen sorozattól nem is azt várja el az ember, hogy folyton meglepődjön. Arra ott van a Mr. Robot vagy az élet nevű játék. Ez a sorozat inkább olyan, mint az otthon melege. Felmelegíti a lelket.

IMDb-pontszám: 7.7

5. Sötétség – Dark (2017–2020)

3 évad, 26 epizód, részenként kb. 1 óra

Louis Hoffmann, Lisa Vicari, Andreas Pietschmann, Oliver Masucci

Naiv és egyben vicces próbálkozás leírni a főbb szereplőket, hisz csak az igazán fontos karakterekből van úgy harminc. Szinte minden része remek. Okosan és gondosan felépített, a történetet a rengeteg szereplő és név miatt elsőre nem könnyű követni, de megéri a koncentrációt. Többször kreál katartikus pillanatokat, és aki igazán hardcore sorozatrajongó, az nem csak egyszer nézi végig a három évadot.

Aki teheti, eredeti nyelven nézze, ha kell, felirattal, mert a német nyelv játéka, hangzása és keménysége támogatja a hangulatot.

IMDb-pontszám: 8.8

(Borítókép: Jelenetkép a Sötétség című sorozatból. Fotó: Netflix)