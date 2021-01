Így búcsúztatták a sztárok a 2020-as évet

A karácsony és az újév azok közé az alkalmak közé tartozik, amikor még a közösségi médiában kevésbé aktív hírességek is szívesen megnyilvánulnak. Főleg egy olyan év után igaz ez, mint amilyen a 2020 is volt. A koronavírus-járvány a sztárok életére is hatással volt, hiszen rendezvények, koncertek és filmforgatások maradtak el.

A teljesség igénye nélkül megnéztük, hogy milyen posztokkal emlékeztek meg külföldi és magyar hírességek erről a rendhagyó évről, és hogyan köszöntötték 2021-et.

Beyonce egy röpke 4 perces videóban foglalta össze az elmúlt évének a történéseit. Ahhoz képest, hogy sokan szinte napfényt sem láttak idén, azért a világsztár elég mozgalmas hónapokat tudhat maga mögött.

Johnny Depp egy William Saroyan idézettel kívánt követőinek boldog új évet, és kifejtette, hogy reméli a rajongói találnak okot a mosolygásra, még inkább arra, hogy másokat meg tudjanak nevettetni, de mivel tudja, hogy ezekben a nehéz időkben ez nem könnyű feladat, főleg boldogságot és jó egészséget kíván mindenkinek.

Justin Bieber 2021-et egy szilveszteri koncerttel köszöntötte, és kijelentette, hogy a szíve reményekkel van tele az újévet illetően. A 26 éves énekes három év után tért vissza a színpadra.

Billie Eilish, aki pedig Justin Bieber egyik nagy rajongója, ezen az ominózus szilveszteri koncerten köszöntötte az újévet. Erről képet Eilish bátyjának, a szintén énekes-zenész Finneasnak barátnője, Claudia Sulewsky posztolt.

A Stranger Things fiatal sztárja, Millie Bobby Brown egy képpel és egy hosszú poszttal búcsúzott, amiben kifejti, hogy milyen szerencsés, amiért támogató családja, rendkívüli és hűséges rajongói vannak. Van tető a feje felett, étel amit ehet, meleg ruhái és olyan barátai illetve kollégái, akikre mindig számíthat. A fiatal, 16 éves színész optimistán vág neki 2021-nek.

Reese Witherspoon egy gyors búcsúval köszönt az előző évtől, arra bíztatva 2020-at, hogy az ne habozzon a távozással.

De nem csak a külföldi hírességek búcsúztak 2020-tól.

Dallos Bogi például áttáncolta magát 2021-be, amiről Puskás Peti készített is gyorsan egy videót a rajongóknak.

Csupa flitterbe öltözve és merész dekoltázzsal kívánt Köllő Babett követőinek egy tervezhetőbb, kiszámíthatóbb és egészségesebb új esztendőt.

Tóth Gabi átmosolyogta magát az újévbe, és csodákkal teli új esztendőt kívánt. Útravalóul azt a megjegyzést küldve követőinek, hogy mindenki onnan tudhatja, hogy jó útra lépett, hogy sokan próbálnak meg majd az útjába állni.

Iszak Eszti belebújt egy hasonlóan flitteres ruhába, mint Babett, és egy hosszabb posztban arra biztatta követőit, higgyenek benne, hogy a következő év majd mindenkit kárpótol mindenért, amit az előző elvett.

De akadt olyan is, aki még nem mert boldog új évet kívánni rajongóinak. Istenes Bence például arról posztolt, hogy még nem meri elhinni, hogy valóban véget ért 2020.