Negyven évet lépett vissza a filmipar

A kínai mozik jegybevétele 70, az észak-amerikaiké pedig 80 százalékkal esett vissza 2020-ban az előző évhez képest. A Comscore iparági elemzőcég becslése alapján az észak-amerikai mozis jegyárbevétel negyven éve nem volt olyan alacsony, mint tavaly: 2,3 milliárd dollárra (683 milliárd forint) zuhant a 2019-es 11,4 milliárdról – idézi az MTI a The Hollywood Reporter cikkét.

Az Egyesült Államok számos filmszínháza már több mint kilenc hónapja zárva tart.

Világszinten 11,5 és 12 milliárd dollár közé teszik a 2020-as jegybevételt, ami 2019-ben még 42,5 milliárd volt.

Először fordult elő, hogy a világ mozis piacainak versenyében Észak-Amerikát megelőzte Kína, ahol a moziba járók tavaly 2,7 milliárd dollárt hagytak a jegypénztárakban a Comscore szerint.

Szintén először történt meg, hogy egy kínai film, a The Eight Hundred című második világháborús filmeposz lett az első a világ jegybevételi toplistáján majdnem 440 millió dolláros eredményével. Hollywood legnagyobb globális bevételt generáló filmje 2020-ban a Mindörökké rosszfiúk lett, amelyet január közepén mutattak be, és eddig 413 millió dollárt kasszíroztak a forgalmazásával. Sam Mendes filmje, a január 10-én debütáló 1917 nagyjából 385 milliót hozott a konyhára, Christopher Nolan Tenetje, amelyet a világjárvány alatt, nyáron kezdtek játszani, 362 millió dolláros bevételt ért el.