Könnyűzenei támogatásokat osztottak ki

Húsz, könnyűzenével foglalkozó médium 34,4 millió forintot, továbbá tizenkilenc magyar könnyűzenei pályázat pedig mintegy 30 millió forintos támogatásban részesül az NKA döntése értelmében – írja az MTI.

A Hangfoglaló Program Médiatámogatási Alprogramjának részeként jelent meg az a 30 millió forint keretösszegű pályázat, amely a teljes egészében vagy akár csak egy rovatukban könnyűzenével foglalkozó print és online médiumoknak szólt. A 2021. évi működést segítő felhívásra 22 médium jelentkezett, összesen 39,2 millió forintos igényt megfogalmazva – olvasható a közleményben.

A Hangfoglaló Program Kollégiuma utolsó, decemberi ülésén úgy döntött,

hogy a két érvénytelen pályázón kívül valamennyi jelentkezőt támogatja,

és ahol csak lehetett, a kért teljes összeget megítéli.

Ugyancsak döntés született a magyar dalt népszerűsítő, a dalszerzést oktató, a dalok befogadását segíteni kívánó pályázatról, amihez hasonlót 2019-ben hirdetett meg először a Kollégium.

A mostani felhívásra 24 pályázat érkezett, végül a rendelkezésre álló 30 millió forintos keretet 19 projekt között osztották szét.

Emellett hét önkormányzat (Ferencváros, Miskolc, Mórahalom, Szolnok, Szombathely, Tata és Zsámbék) egy másik pályázat keretében támogatást kapott a városuk zenei koncepciójának kidolgozására.

Beszámoltak továbbá arról is, hogy a Nemzetközi Piacra Lépést Támogató Alprogramban két meghívásos és egy nyílt pályázatról döntöttek. Ezenfelül meghívásos pályázat révén 5-5 millió forintos kiemelt támogatást kaptak „nemzetközi jelenlétük fokozására és megerősítésére" a Harmed, a Jazzbois, a The Devil's Trade nevű formációk, valamint Babé Sila is.

Döntöttek továbbá arról is, hogy a Hungarian Oncomins Tunes (HOTS) exportiroda 2021. évi működését ugyancsak 40 millió forinttal támogatják, amelyet elsősorban a nemzetközi showcase fesztiválokon történő magyar jelenlétre kell fordítani.