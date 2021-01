Lila Lambóból dübörög Majka, Gáspár Laci és Lofti Begi új dala

Hurrikán című dallal jelentkezik Gáspár Laci, Majka és Lotfi Begi.

A dal hangzásában most rendhagyó módon a funk és a hip-hop világába kalauzol el minket. Ezért is esett a választás Gáspár Lacira vokál szempontjából, aki azonnal elfogadta a felkérést, valamint a basszus témákat is ő akarta feljátszani. Innen már csak egy lépés volt Majka, aki szintén első hallásra beleszeretett a trackbe!