Csak a látványos akciófilmek jutnak el a járvány után a mozikba, a többi átmegy a streamre – jósolta egy interjúban Tom Hanks. Vélekedését megerősíti, hogy a karácsonyi amerikai mozis premier után hamarosan a Netflix-előfizetők is megnézhetik a kétszeres Oscar-díjas színész főszereplésével készült westernt.

2020. december 25-én mutatták be az épp nyitva tartó amerikai filmszínházak A kapitány küldetése (News of The World) című filmet, amely a kétszeres Oscar-díjas amerikai szupersztár hosszú életművének első lovaglós, csizmás, pisztolyrántós szerepe.

Tom Hanks egy polgárháborús veteránt alakít az Universal Pictures új produkciójában, akinek a járvány sújtotta vadnyugaton kell hazakísérnie egy indiánok nevelte kislányt. A sztárral Steve Weintraub készített interjút a Collider című műsorban, és a beszélgetésben szó esett arról is, hogyan látja Tom Hanks a mozgóképes műfaj jövőjét.

A témával kapcsolatban először egy aktuális élményét idézte arról, miért nem hisz igazán az úgynevezett „élménymozikban”:

Még itt, Los Angelesben sem egyszerű dolog elmenni egy moziba. Beülni a kocsiba, odavezetni, parkolóhelyet keresni, ami meglehetősen sok időbe kerül. Hollywoodban az Arclight a kedvenc mozim, mert a közelében lakom. Nincs büfé, ahol sorba állhatnál nachosért, viszont huszonhét dollárba kerül egy jegy, ezért helybe hozzák a rágcsálnivalót. Ez a gyakorlatban úgy fest, hogy nézed a Rocketman című filmet – ahogy én is tettem –, és odalép hozzád egy ember: hozhatok még egy kis sajtot a nachosára? Kösz, nem – felelem –, épp próbálom nézni azt a filmet, amiért 27 dollárt fizettem.

New Yorkban félórán belül gyalog is eléred a legközelebbi filmszínházat – említett Tom Hanks egy erős példát arra, hogy a mozi most is megkerülhetetlen intézmény. Ugyanakkor sokat változott a véleménye a filmek internetes megjelenéséről. Míg korábban kifejezetten ellenezte, hogy a filmvászonra készülő alkotások streamen jussanak el a közönséghez, most nyomós érveket sorakoztatott fel az otthoni filmnézés mellett.

Felidézte például, hogy gyerekkorában egy kicsike, fekete-fehér televízión látta először David Lean Híd a Kwai folyón című filmjét, amit ráadásul két részletben közvetített a csatorna.

A film második felét hétfő éjjel adták le, amikor másnap iskolába kellett mennem. Ezzel együtt azóta is úgy gondolom, hogy a Híd a Kwai folyón az egyik legnagyszerűbb filmes alkotás, amit valaha láttam.

Ma már a Netflix és a többi streaming szolgáltató kínálta lehetőségek, és a technika fejlődése révén annyiszor nézhetjük meg a kiválasztott filmet otthon, a kényelmes heverőn, ahányszor csak szeretnénk – tette hozzá.

Ha egy film tényleg jó, akkor otthon is úgy érzed, hogy ez az egyik legjobb mozgóképes alkotás, amit valaha láttál. Én például a Csernobil sorozatnál is ezt éreztem.

A művész biztos abban, hogy a hagyományos mozik sem szűnnek meg. Ugyanakkor valószínűnek tartja, hogy a mozihálózatok tulajdonosai a nagyon látványos akciófilmekkel tudják visszacsalogatni a nézőket. Úgy gondolja, hogy a közeljövőben leginkább a Marvel Univerzum, és a hasonló franchise-ok filmjei jutnak el a vetítőtermekbe:

Néhány közülük tényleg kiváló. Minél hatalmasabb vetítővásznon akarod látni őket, hiszen az otthoni tévén törvényszerűen sokkal erőtlenebb a vizuális csapás.

A felnőttek számára készülő, hagyományos filmeket sem félti. Úgy látja, hogy a pandémia okozta változások miatt „rettenetesen” sok mozgóképes alkotást alapvetően a streaming szolgáltatások révén láthatunk majd. Ez a folyamat szerinte akkor kezdődött el, amikor először kölcsönözhettünk VHS kazettát, hogy otthon nézzünk meg egy mozifilmet. Majd Tom Hanks