Pápai feddés Lakatosnak és Schobertnek

Schobert Norbi, aki a Maldív-szigeteki nyaralását röviden megszakítva reagált a pápa szavaira, azt mondja: „semmi jogom ahhoz, hogy felülbíráljam a pápát, azonban lehet, hogy nem feltétlen a bíborosokra kellene hallgatnia koronavírus-témában.

Azt gondolom, hogy minden országnak megvannak a saját szabályai a járvány ügyében, ahogy nálunk is dönt ezekről az operatív törzs. Minden nemzet világos intézkedéseket hoz, ezért is vállaltuk be, hogy elutazunk a Maldív-szigetekre, és tartunk ott egy fitnesztábort. Mindenki minden szabályozást betart, csakis negatív teszttel rendelkezők léphettek be a szigetországba. Az, hogy valamit kiteszünk az oldalunkra, nem a felvágás miatt van. Sosem kérkedünk a pénzünkkel, nem az a célunk, hogy másokat hergeljünk ezzel, vagy rossz érzést keltsünk bennük.

Lakatos Márk, aki nemrég tért haza Zanzibárról, és ezzel a cikkel megszólítva érzi magát, azt mondja, nem eszik olyan forrón a kását, Blikk újságírója ugyanis értelmezési problémába keveredett. Ferenc pápa videóüzenetét megtekintve Lakatos ugyanis arra jutott, hogy a pápa, aki egyébként hatalmas példaképe, nem ítélkezik, csupán felhívta a figyelmet egy jelenségre, ami miatt szomorúságot érzett.

Lakatos ezúttal is leszögezte, hogy munkaügyből kifolyólag járt Zanzibáron, hiszen ő egy utazó vlogger, neki a munkája egyben a szórakozása, ami felettébb szerencsés egybeesés.

Lakatos azért sem érzi magát kellemetlenül a tengeren túli utazás miatt, mert elégedettséggel töltötte el Varga Mihály pénzügyminiszter nyilatkozata tegnap az Indexnek, mely szerint 1014 milliárd forintot költöttünk az adófizetők pénzéből a járvány megfékezésére, amihez mindannyian hozzájárultunk.

Örül ugyanakkor, hogy munkaútjával segítette egy másik ország gazdaságát is, amely javarészt a turizmusból él. A tetthelyre ráadásképpen negatív teszttel ment, és azzal is tért haza, így nem érzi problémásnak minivakációját.