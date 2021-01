Agyvérzést kapott és kórházba került Dr. Dre

Agyvérzéssel kórházba került Dr. Dre – erősítette meg ügyvédje, Peter Paterno az NBC-nek.

A hatszoros Grammy-díjas amerikai rapper, producer és vállalkozó a TMZ információi szerint hétfőn este kapott agyvérzést, és a Los Angeles-i Cedars-Sinai Kórházban ápolják. Dr. Dre közösségi oldalán kedden éjszaka megerősítette, hogy kórházban kezelik, de azt nem, hogy miért.

Hálás vagyok a családomnak, a barátaimnak és a rajongóimnak is az érdeklődésért és a jókívánságokért. Jól vagyok, nagyszerű ellátást kapok a kórházban. Hamarosan haza is mehetek. Köszönöm a kórház minden dolgozójának, amit értem tesznek

– írta közösségi oldalán a rapper.

Dr. Dre, akinek polgári neve Andre Young, a kaliforniai Comptonban született, az N.W.A. tagjaként 1988-ban robbant be a zenei életbe a Straight Outta Compton albummal, majd 1992-ben The Chronic címen adta ki első szóló albumát. Többszörös platinalemezes, hatszoros Grammy-díjas, és olyan rapperek karrierjének beindításán dolgozott, mint Eminem, Snoop Dogg vagy Kendrick Lamar. Olyan előadók dalaiban is közreműködött producerként, mint Tupac, 50 Cent, Jay-Z, Busta Rhymes, Gwen Stefani vagy Mary J Blige.

2008-ban társalapítója volt a Beats Electronicsnak, majd 2014-ben elindították a Beats Musicot. Az Apple mindkét céget felvásárolta 2014-ben hárommilliárd dollárért.

(Borítókép: Dr. Dre. Fotó: Mario Anzuoni / Reuters)