Így kell eltáncolni a klímaváltozást

A kortárs táncelőadásoknak az esztétikai gyönyörködtetésen túl manapság már kutya kötelességük reflektálni a külvilágra, korunk történéseire, az emberiséget és a társadalmat formáló, izgató vagy épp megsemmisítő változásokra.

Hargitay Ákos modern táncművész-koreográfus legújabb munkája, a bécsi Dschungel Theaterben bemutatandó Island, Every day for future ennek kimerítően eleget is tesz:

az előadás egyszerre reflektál a klímaváltozásra és az azzal szorosan összefüggő környezeti problémákra:

a Greta Thunberg svéd klímaaktivista demonstrációi nyomán elindult Friday for future mozgalmat kiszélesítve Every day for future címen gondolkodtat el arról, mennyi szemetet termelünk naponta, és mekkora ebben a felelősségünk.

A vizuális elemekkel (videókkal) tarkított, egy olasz és egy lengyel táncművész kettősében készülő doku-performansz már jelmezeiben is erre hívja föl a figyelmet, a bevásárlótáskákból és sparos zacskókból álló öltözék már alaphelyzetként is mindennapjaink túlfogyasztását hívja elő, erre jön rá az, hogy

a táncosoknak egyhavi szemetüket, csomagolóanyagaikat kell magukra venniük, és abban, azzal táncolniuk a produkció során,

így hívva föl a figyelmet a mindannyiunk által termelt szemétmennyiségre.

A különös táncelőadás premierje január 11-e, egyelőre a világhelyzet miatt nézők nélkül, „zárt kapusan” zajlik majd Bécsben, de a későbbiekben streaming formájában is látható lesz. A videót addig is megnézhetjük, illetve elképzelhetjük, milyen lehet a hó végén egyhavi szemetünket a testünkön hordva létezni. Buszon, az ágyban, az utcán vagy munka közben.

(Borítókép: Világjárók Klubja Bécs)