Molnár Piroska a hátán viszi az RTL Klub Keresztanyuját

A Keresztanyu az első hat rész alapján egy fájóan klisés telenovella, aminek sikere mégis garantált. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a pilot epizódot 2021. január 3-án több mint egymillióan nézték.

A siker titka pedig egyszerű. A történeten a Drága örökösök alkotógárdája dolgozott, innen és a Mi kis falunk című sorozatból pedig átemeltek minden elemet, ami odavonzza a nézőket a tévéképernyő elé. Az alkotás ettől még nem lett minőségi, ám az igényeket kiszolgálja

– az igény pedig egy olyan változó, ami egy hosszú munkanap után meglehetősen alacsonyra tud süllyedni.

A képlet másik fontos alkotóeleme a névsor. A Keresztanyu rengeteg szereplőt sorakoztat fel, sok jó színészt és sok híres, híresebb embert, celebet, plusz az alkotók arra is figyeltek, hogy a stábot az előző produkciókban megszokott arcokkal is telepakolják, így még a nézői nosztalgiára is hatnak.

Nem lehet ezért haragudni a produkcióra, sem az alkotókra. Ha ugyanis a sorozat kész nézősereget vonz, akkor van rá igény – még akkor is, ha egy ripacs karakter megformálása színészként nem jelent kihívást, valószínűleg a világ egyik legjobb bulija ennyi kollégával ökörködni egy jót.

Az mondjuk nem igazán érthető, hogy ebbe az egészbe hogyan kapcsolódik Ganxsta Zolee és Nagy Feró. A karaktereik jóval többet szerepelnek, mint amennyit a színészi képességeik megengednének, de tényleg próbálnak szerepet játszani. Mindezt ráadásul úgy, hogy át sem öltöznek, jeleneteiket saját ruhájukban forgatták le. Mármint lehet, hogy ezeket a ruhadarabokat jelmez címszó alatt a produkció vásárolta, de hogy a két zenész saját ruhatárát vették alapul, az biztos.

Ettől pedig az egész nagyon bizarr, csorbul az illúzió.

A két énekes amúgy szerethető, és nem is lenne velük semmi baj, de azért ne feledkezzünk meg róla, hogy a színészet is egy szakma. Mert bár van olyan, aki ezt tanulta, és olyan is, akinek alapból van hozzá tehetsége, de ami személyiségként és előadó-művészetként működik egy mikrofon mögött, az önmagában még nem érték a kamera előtt, basszusgitár vagy dobszoló kísérete nélkül.

Egy-egy szerepet sokszor még egy színésznek is kihívás megformálni, és ez itt is megmutatkozik.

A castinggal semmi probléma, de a sorozat stílusából adódóan a történet megköveteli a parodisztikus karaktereket. Viszont ez nem jelenti azt, hogy ezeket nevetségessé kell tenni.

Ezek a túlrajzolt figurák pont akkor élnek meg, ha a színész ugyanolyan természetességgel alakítja őket, mintha egy teljesen normális szerepet formálna meg.

Pozitív példaként kell említeni Dóra Bélát,

aki ugyan nem először kapta feladatként a szerethető, egyszerű gyerek figuráját, de nem viszi túlzásba, és nem ripacs. Ettől vicces, amit csinál.

A címszereplő Keresztanyut, azaz Róza mamát a nemzet színésze, Molnár Piroska játssza, aki viszi a hátán az egész produkciót. Külön érdekesség, hogy a színésznő 26 éve játssza a Kolibri Színház színpadán Bors néni karakterét, aki a darabban a 80. szülinapját ünnepli.

Itt ugyan jóval fiatalabb, de szintén központi szerepet kap a szülinap, hiszen az első részben, mikor a karaktere 69 éves lesz, bejelenti, hogy egy év múlva, a 70. szülinapján visszavonul, és a csempészhálózat fejeként annak adja át a stafétát, aki addig megnyeri a polgármesteri címet.

Ez persze elég sok bonyodalomhoz vezet a posztért pályázó családok között, viszont ami miatt maximálisan komolytalan a tét, az az, hogy az egész maffialét egy vicc. A bűnözők alkalmatlanok a rájuk kiszabott pozíciókra, s bár a rendőrség teljesen infantilis bagázsként ábrázolt, ami az ezredik ilyen produkciónál azért több mint unalmas, ezzel együtt sem hihető, hogy még nem sikerült elkapni a csempészbandát.

Mindettől függetlenül a történettel lehet menni, a karakterek viszik magukkal a nézőt, és a sorozat már hat rész alatt jelentős javulást produkált. Ahogy haladtunk előre az időben, a poénok úgy lettek viccesebbek, a szereplők pedig oldottabbak.

Róza mamának pedig, reméljük, a jövőben több képernyőidőt adnak.

