Meghalt Michael Apted brit filmrendező

Hetvenkilenc éves korában meghalt Michael Apted. A brit filmrendező csütörtökön hunyt el, de halálhírét csak most jelentette be az Amerikai Rendezők Céhe. 1941-ben középosztálybeli családban, Aylesburyben született, majd ösztöndíjjal került Cambridge-be.

Michael Apted egyik legizgalmasabb, évtizedeken átívelő filmes munkája az Up című dokumentumfilm-sorozat volt, amelyben 14 különböző hátterű brit ember életét követte nyomon 7 éves koruktól 63 éves korukig. A projekt 1964-ben kezdődött a Seven Up! című munkával, és 2019-re a 63 Up!-ig jutott. Bár az ötletgazda a néhai kanadai filmes, Paul Almond volt, de 1971-ben már ő rendezte a következő epizódot, és ezután minden hetedik évben újra visszatért az interjúalanyokhoz. Két éve elmondta, hogy ezzel a brit társadalom állapotát akarta bemutatni.

Ha valaki egy bizonyos környezetbe született, nem volt esélye rá, hogy megvalósíthassa ambícióit

– mutatott rá, hozzátéve, hogy a sorozat nagy hatással volt az országra, mert olyan nyersen mutatta be a dolgokat, ahogy történtek. A nagyszabású vállalkozással 2012-ben elnyerte a Peabody-díjat, és később még a Simpson család című rajzfilmsorozatba is bekerült.

Játékfilmes bemutatkozását, a The Triple Echo című háborús drámát 1972-ben forgatta Oliver Reed és Glenda Jackson szereplésével. 1980-ban már az Egyesült Államokban rendezte A szénbányász lánya című zenés életrajzi filmet, amelyért Sissy Spacek elnyerte a legjobb női alakítás Oscar-díját. Apted ezt követően Kaliforniába költözött, ahol negyven évig készített filmeket és televíziós produkciókat.

Számos műfajban rendezett, John Belushival forgatta az Amerikai románc című vígjátékot, William Hurttel a Gorkij Park című krimit, Hugh Grant és Gene Hackman közreműködésével a Halálos terápiát, Jennifer Lopezzel a Most már elég című drámát és a magyar keresztségben ennek ellentmondó címet kapott A világ nem elég című James Bond-epizódot Pierce Brosnannal.



Bár ő maga sohasem kapott Oscar-díjat, filmjeivel Sigourney Weaver (Gorillák a ködben) és Jodie Foster (Nell) is elnyerte az amerikai filmakadémia legmagasabb elismerését. Az amerikai filmakadémia Twitter-üzenetben búcsúzott a rendezőtől, aki korábban a testületben kormányzóként is dolgozott, és 2003 és 2009 között ő volt a rendezői céh elnöke. Steven Soderbergh felidézte, hogy miközben Apted jelentős életművén dolgozott, rengeteget tett a rendezői céhért, és másokat is arra ösztönzött, hogy kövessék a példáját.

Fotó: dga.org

Nem akart lassítani, tervei között szerepelt a 70 Up! elkészítése is.

Addig akarom folytatni, amíg lehet

– mondta élete utolsó interjújában. A sors eddig engedte. Pontosan egy hónap múlva töltötte volna be a 80-at.