– válaszolta kérdésünkre Szász János, aki szeptemberben még folytatta a tanítást.

„Mindenekelőtt elmondom, tiszta szívemből szolidáris vagyok a SZFE hallgatóival, büszke vagyok rájuk, kreatívak, merészek, és nemcsak a hallgatókra, hanem a kollégáimra is büszke vagyok! A maradásról... Nehéz volt, de úgy döntöttem, maradok. Egyelőre! Amíg nem jön a végérvényesen felvállalhatatlan helyzet. Másodikos osztályunk van, felelős vagyok értük! Ők a jövő zálogai. Öt-tíz év múlva ők határozzák meg a magyar film- és színházművészetet itthon és külföldön is az egyetem és az egész ország dicsőségére. Itt kapják meg azt a tudást, amellyel az egyetem után önálló, független alkotókká válnak. A független gondolkodás alapeleme volt mindig az oktatásnak” – mondta a lapunknak adott interjúban.

Szász Jánost huszonhárom évvel ezelőtt hívta el az egyetemre Zsombolyai János. Abban az osztályban kezdett fiatal filmesekkel foglalkozni, ahová Mundruczó Kornél is járt.

Két évig én is tanítottam. Arról szívesen beszélek, hogy láttam a filmjét, és nagyon büszke vagyok rá. Nagyszerű, fontos film a Pieces of a Woman. Fejbe vágott, lenyűgöző. Wéber Kata forgatókönyve is csodálatos. Tiszta szívből drukkolok nekik!