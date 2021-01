A Bookline már hatodik éve készíti el havi bontásban a top 50 legkeresettebb, legtöbb eladásszámot produkált nyomtatott könyveit. A lista mindig beszédes, de karácsonykor még nagyobb rajta a figyelem, hiszen nemcsak az derül ki belőle, hogy az emberek mit szeretnek olvasni, hanem az is, melyek azok a könyvek, amelyeket szívesen adnak vagy kérnek ajándékba.

A 2020-as év decemberi eladásai alapján a legsikeresebb

Kepes András A boldog hülye és az okos depressziós

című könyve, ami a nyomtatott- és az e-könyv-eladási listán is aranyérmes. A szerzővel a közelmúltban az Indexen interjúban beszélgettünk többek között arról is, mennyire cáfolja meg a könyv a saját címét.

A második hely szintén ugyanazt a szerzőt jegyzi mind a nyomtatott-, mint az e-könyv-eladási listán, ez pedig nem más, mint

Edith Eva Eger Az ajándék

című könyve, ami nagy segítséget nyújthat az olvasóknak, hogy felismerjék és elengedjék azokat a szokásaikat, amelyek megakadályozzák őket abban, hogy egyről a kettőre lépjenek az életben. A listán szintén előkelő helyen szerepel a szerző másik nagy sikerű könyve, A döntés, ami bár már több mint három éve megjelent, még mindig nagy népszerűségnek örvend.

A harmadik helyen

Presser Gábor Presser könyve I.

című, személyes hangvételű életrajzi regénye végzett. Ebben nem csupán a neki címzett gyakori kérdésekre ad választ, hanem betekintést enged egy ikonikus korszak színfalai mögé is.

A Bookline felméréséből kiderül, a vírus mit sem változtatott ünnepi szokásainkon, az emberek még mindig történetekre, mesékre, jó ételekre vágynak.

A lista élén szerepel Dragomán György Főzőskönyve, ezt nem sokkal a sorban Fördős Zé Megúszós kajái követik.

Szintén sokan voltak kíváncsiak a híres természettudós, David Attenborough Egy élet a bolygónkon című könyvére is.

Persze feltűnik a listán a híres Meseország mindenkié című mesekönyv, amit mi is elolvastunk. Ennek a könyvnek még mindig az a legnagyobb érdekessége, hogy ha Dúró Dóra nem darálja le, valószínűleg el sem jut ennyi emberhez.

Ezenkívül szép számmal szerepeltek más gyerekkönyvek is a listán, például J. K. Rowling első mesekönyve, amit a Harry Potter-sorozat óta írt, Az Ickabog, ami mesei elemei miatt gyerekeknek és valós hatalmi játszmákat a történetébe foglalva felnőtteknek is élvezetes olvasmány lehet. De még mindig nagy sláger a gyerekek örök kedvence, Rumini, Bogyó és Babóca, illetve az Egy ropi naplója is.