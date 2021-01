Angliába jöttem, mesterségem címere: tanuló

Illés Laura, 23 éves egyetemista öt éve él Angliában. Játszi könnyedséggel ötvözi a média és a művészetek világát, ugyanis jelmeztervezőnek készül. De hogyan került ki a szigetországba, és lesz-e maradása a Brexit után? Reményei szerint igen...

Laura Budafokon, egy két tanítási nyelvű általános iskolában alapozta meg az angoltudását, de csak a középiskolában tudatosult benne, hogy a ködös Albionba költöznE.

Magyarországon nem talált olyan szakot, ahol szívesen folytatta volna felsőfokú tanulmányait, így esett a választása egy yorki egyetemre, hivatalos nevén a University of Yorkra. A 2019-ben diplomázó lány televíziós filmgyártást tanult, ezen belül pedig costume designra, vagyis jelmeztervezésre szakosodott.

Az alapképzés befejezése után egy évet „szünetelő” Laura jelenleg mesterképzésen tanul, a Northumbria University hallgatója. (Az egyetem Newcastle upon Tyne-ban található.) Az alapszakos diplomáját kiegészítve ezen a képzésen fashion designt, magyarul fenntartható és etikus divattervezést tanul, ezzel is közelebb kerülve a legnagyobb álmához, vagyis hogy jelmeztervezőként vállaljon munkát.

Fotó: Illés Laura

Magyarként a briteknél tanulni nem egyszerű, de nem is lehetetlen. Eddig az alábbi lépéseknek kellett eleget tenni, ha valaki (művészeti) egyetemre készült.

Nem elég a „sima” felsőfokú angol nyelvvizsga, a felvételin be kell mutatni egy nemzetközileg is elfogadott felsőfokú képesítő papírt (pl. TOEFL-, Cambridge- vagy IELTS-vizsga).

Természetesen számít az érettségi, Laura hat tantárgyból vizsgázott, és mindössze egy tárgy érdemjegye lehetett négyes (a többi ötös mellett).

A lány több egyetemre is jelentkezett, néhol szükséges volt a felvételi interjú, míg máshol nem.

Mivel ő művészeti szakot választott, a felvételi mellé kisfilmeket és egy portfóliót is elvártak tőle.

A „pluszpont”, vagyis az egyik legnagyobb segítség Laura számára egy felkészítő iskola volt, ahova még az Angliába költözés előtt járt. Ezen a kétéves kurzuson felkészítették a brit egyetemi életre és a felvételi követelményekre.

A felvételi mellé szükséges volt leadnia egy personal statementet, vagyis egy motivációs levelet, valamint egy tanárának is kellett ajánlót írnia a lányról. A felkészítő iskola ebben (is) segített.

A munka nem szégyen, sőt, szükségszerű

Az angol diákigazolvány más, mint az itthoni. Míg a magyar kártyákra félévente új érvényességi matricát kell ragasztani, addig az Angliában tanulók a sikeres felvételi után rögtön megkapják a brit igazolványt, ami a diplomáig érvényes. Laura tehát három évig volt jogosult a diákigazolványra.

Az ösztöndíjak összege változó, egy azonban biztos: a szociális ösztöndíj minden külföldi (EU-tag) számára elérhető. A magyar fiatal is ezt a támogatást kapta, amíg alapszakon tanult. A pénz fedezte a lakhatást és a megélhetést, a tandíjat viszont nem.

A külföldi tanulók szinte mindegyike dolgozik az egyetem alatt, Laura is a vendéglátóiparban vállalt munkát. Volt, hogy részmunkaidőben, volt, hogy teljes műszakokat tolt végig, ezzel is levéve az anyagi terhet szülei válláról.

Tavaly – az egyetem szempontjából lyukas évében – egy színházban dolgozott, az Oz, a nagy varázsló című musical öltöztetője volt. (A koronavírus miatt jelenleg nem tud szeretett szakmájában dolgozni.) Fiatal kora ellenére már szakmai díjjal is büszkélkedhet. A vizsgafilmjükben tervezőként dolgozott, a produkció öltözékeit ő gondolta ki, tervezte meg és szerezte be. A filmet két fesztiválon is jelölték, a LUMA Film Fesztiválon közönségdíjat nyert. A másik fesztiválon a legjobb dráma címre is esélyes volt, és habár itt nem győztek, ő már a jelölést is hatalmas megtiszteltetésnek érezte.

És a millió dolláros (fontos!) kérdés: hazajön-e a tanulmányai befejeztével?

A válasz nem meglepő, Laura nem tervezi a visszatérést szülőhazájába. Az indok pedig: Angliában sokkal több és jobb lehetőség rejlik a televíziós szakmában, mint kicsiny országunkban. És még valami: a lány szavaival élve kint „megtalálta a helyét és a párját”, tehát nemcsak a karrier, de a szerelem is Nagy-Britanniához köti.

Dupla tandíj, bizonytalanság, nehézség

Nos, ezek az eddigi tapasztalatok. Mindez azonban a Brexit előtt történt, és Laura legnagyobb szerencséjére őt – valószínűleg – nem fogja érinteni a brit kiválás az unióból. Jelenleg türelmi időszak van, az átállás éve.

A kilépés, vagyis a 2021. január 1. előtt felvételizőkre még a régi szabályok vonatkoznak, a „feketelevest” csak a 2021-ben jelentkező diákok kapják.

A tandíj a duplájára nő, ami főleg az egyéves mesterképzésnél lesz fájdalmas.

A lakhatásról pedig annyit, hogy az ötödik év után letelepedési engedélyre jogosult az ember. A dokumentum nélkül az illető nem is járhat egyetemre, ez szükséges mindenki számára, aki szeretne az országban maradni.

Aki öt évnél rövidebb ideje él a szigetországban, de a munkavállalói papírját vagy iskolai igazolását felmutatja, az úgynevezett előletelepedési engedélyt kap, ami az ötödik évben automatikusan letelepedési engedéllyé válik. Ez pedig a ismerősünk szerint örökre szól, nem kell évente meghosszabbítani a jogosultságot. (Júliusig még minden további nélkül lehet folyamodni a letelepedési engedélyért.)

Habár az állampolgárság ötlete is felmerült, Laurának a letelepedési engedélyével és tanulói státuszával egyelőre semmi oka az aggodalomra, a Brexit elsősorban a szigetországba a szakítás után készülőket érintheti érzékenyen.

A Brexit után azonban számos program, köztük a diákok százezrei számára utazási és tanulási lehetőséget biztosító Erasmus is megszűnik, Boris Johnson ugyanis kivette a kezdeményezésből az Egyesült Királyságot.

Laura mindenesetre biztos abban, hogy a kilépés ellen szavazott volna...