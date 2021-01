Közös járványdalt írt a Halott Pénz ByeAlexékkel

Boldog leszek 2021 címmel közös, az idei évünkre reflektáló dalt adott ki a Halott Pénz, illetve ByeAlex és a Slepp.

Íme a dal:

A dal refrénje nem túl komplikált, szövege lényegében a járvány okozta nehézségekről, és arról szól, hogy miként próbálhatjuk meg ezeket feldolgozni.

A YouTube-videó kommentjei közt ByeAlex megfogalmazta azt is, hogy mi is vezetett a dal megszületéséhez. Azt írta: gyűlölte a 2020-as évet, és azt, hogy bár alkotni továbbra is tud, de a színpad és közönsége nélkül maradt.

Kitért továbbá arra is, hogy bízik abban: az idei mást hoz majd számunkra.

Jöjjön már végre a tavasz és perzseljen már a nyár! Legyünk BOLDOGOK 2021!

– zárta üzenetét.