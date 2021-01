Pályatársai így búcsúznak Sas Józseftől

Ezt írta közösségi oldalán Aradi Tibor humorista a 82 éves korában elhunyt Sas József halálhírére, majd megosztott egy videót is, amit ezekkel a szavakkal vezetett fel:

Ma elmarad a fotósorozat, mert ezen a napon nem szívesen osztanék meg bármit is magamról. Ellenben egy kívánságot teljesítenem kell, mert sajnos ma lépett életbe. Sas Jóska az a humorista volt, aki nemhogy szerette, sőt kérte, hogy ha őt parodizáljuk, akkor ne kíméljük. Mutassuk meg, milyennek látjuk őt, mert imádott magán röhögni. A 70. születésnapja előtt félrehívott és azt mondta: – Lesz egy előadás a Mikroszkópon a születésnapomra! Írj valami zenés számot rólam, de ne kímélj benne, hisz ismersz! Nos, írtam. Imádta, ahogy az a videón is látszik. Néhány évvel később a Fészek Klubban egy előadás előtt azt mondta: Láttam a YouTube-on, amit a születésnapomon énekeltél. Tízszer néztem meg egymásután. Ha meghalok ne valami hülye szomorú felvétellel emlékezz rám, hanem ezzel! Hát, akkor emlékezzünk Jóska és ígérem megpróbálok nevetni is közben, ahogy kérted! Ui.: Természetesen a reklámokat kikapcsoltam a videó alatt és ez így is marad!